Les Lynx tombent dans le piège tendu par les Valkyries !

Elles l’ont fait ! Déjà impressionnantes depuis le début de saison, les Valkyries ont réussi l’exploit d’aller s’imposer sur le parquet de Minnesota, qui était toutefois privé de Courtney Williams. Il faut croire que les capacités de création et l’efficacité de l’arrière ont manqué aux Lynx, qui se sont retrouvées prises au piège face à la défense agressive de Golden State, qui a ensuite réussi à faire pencher le match de son côté par de l’adresse extérieure.

Ni Olivia Miles (8 points à 3/12 au tir), ni Kayla McBride (12 points à 2/11 au tir), ni Napheesa Collier (9 points à 4/10) n’ont réussi à prendre le match à leur compte, là où l’adversaire a une fois de plus brillé par son collectif avec cinq joueuses à 12 points et plus, dont les tricolores Gabby Williams (15 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions) et Janelle Salaün (12 points, 5 rebonds, 3 passes décisives), qui ont on encore été précieuses.

Golden State a d’abord mis son plan à exécution en défense en limitant Minnesota, forcé à concéder dix turnovers pour 32 points en première mi-temps. Le 11-4 passé par le trio Burton-Salaün-Hayes en fin de premier quart-temps a donné le ton (16-17), avec une interception de Gabby Williams pour le lay-up de Janelle Salaün à la dernière seconde. Il y a ensuite eu un 12-3 conclu par Gabby Williams qui a failli faire flancher les Lynx avant la pause (28-34).

Une pluie de 3-points pour finir le boulot

La tendance a fini par se confirmer après le repos, pendant que Minnesota peinait toujours à entrer dans son match, se retrouvant parfois contraindre à devoir créer l’exploit pour scorer. Les 3-points de Tiffany Hayes et Janelle Salaün puis le panier à mi-distance de Gabby Williams ont porté l’écart à +10 en faveur des Valkyries (44-54).

Les Lynx ont fini par plier dès le début du quatrième quart-temps, lorsque Janelle Salaün a encore fait mouche depuis le corner, avant d’être imitée par Veronica Burton et Gabby Williams, dont les 3-points ont tué la révolte des Lynx dans l’œuf. Cecilia-Zandalasini a poursuivi dans le même ton, en claquant deux paniers à 3-points, dont le deuxième au buzzer de la possession, histoire d’anéantir les derniers espoirs adverses (58-74).

Battu 66-80, Minnesota va tirer les enseignements de son 8e revers cette saison avant d’aborder son dernier match avant la trêve du côté d’Atlanta, ce dimanche.

Les Valkyries, qui ont signé la première victoire de leur histoire face aux Lynx, vont elles enchaîner trois matchs à l’extérieur avant la Coupe du Monde : à Connecticut mercredi, à New York jeudi, puis à Portland dimanche.