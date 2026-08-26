Marine Johannès et Pauline Astier impatientes de représenter la France

Marine Johannès et Pauline Astier seront bien du voyage à Berlin. Les deux joueuses du Liberty font partie des Françaises évoluant en WNBA retenues pour disputer la Coupe du Monde, qui débutera le 4 septembre prochain.

Les deux coéquipières ont appris dimanche qu’elles allaient retrouver l’Équipe de France pour la compétition.

« Nous étions vraiment contentes », confie Marine Johannès au New York Daily News. « Les derniers jours étaient un peu stressants parce que nous savions qu’ils allaient nous appeler dimanche, donc nous en parlions un peu plus. Nous sommes impatientes et très heureuses. »

La nouvelle est moins bonne pour Marine Fauthoux. La troisième Française de l’effectif new-yorkais n’a pas été retenue parmi les joueuses WNBA appelées par Jean-Aimé Toupane. Interrogée sur cette décision, la meneuse n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet, se contentant d’assurer qu’elle encouragerait les Bleues.

À Berlin cinq jours avant le Mondial

Marine Johannès et Pauline Astier rejoindront directement leurs partenaires à Berlin le 30 août, moins d’une semaine avant le début de la compétition. Un timing serré qui leur laissera peu de temps pour retrouver des automatismes.

Les Bleues disputeront notamment un match de préparation à huis clos contre la Chine, le 1er septembre.

« Nous n’avons qu’un match d’entraînement, donc nous allons nous entraîner afin d’être prêtes pour le début de la compétition », explique Pauline Astier.

Les deux Françaises ne seront d’ailleurs pas les seules joueuses du Liberty engagées au Mondial. Breanna Stewart défendra les couleurs de Team USA, tandis que Leonie Fiebich représentera l’Allemagne. Cette dernière devra en revanche composer sans Satou Sabally, toujours touchée à la tête et forfait pour la compétition.

Pauline Astier pourrait donc retrouver plusieurs de ses coéquipières de New York comme adversaires à Berlin. Mais pas question, pour l’instant, de faire monter la température.

« Mon anglais n’est pas suffisamment bon pour que je trashtalke », sourit-elle. « Mais cela va être amusant de jouer contre toutes ces équipes parce que nous allons jouer les unes contre les autres. »