Team USA survit au piège italien et file en quarts de finale !

Après avoir facilement disposé de la Chine, les États-Unis affrontaient l’Italie avec l’occasion de valider leur qualification pour les quarts de finale en cas de succès. Après des premières minutes compliquées, les Américaines créent un premier écart avec l’entrée d’Aliyah Boston, qui met fin à cinq minutes sans marquer des championnes olympiques (10-6).

Les Italiennes n’arrivent pas à répondre et se heurtent à la défense américaine. Le ballon peine à circuler et les joueuses d’Andrea Capobianco s’en remettent à un exploit individuel de Martina Fassina pour inscrire quelques points (13-8). Ce n’est pas suffisant pour inquiéter Team USA, qui mène 19-8 au terme d’un premier acte durant lequel les Transalpines ont perdu huit ballons.

Cecilia Zandalasini sonne la révolte

Dans la période suivante, l’Italie montre un meilleur visage. Cecilia Zandalasini met fin à la disette italienne. L’ailière des Valkyries est imitée par Olbis Andre, qui obtient un «and one», avant que Zandalasini ne sanctionne derrière l’arc puis ne profite de l’espace laissé par Breanna Stewart à mi-distance (26-18).

Les Italiennes ne parviennent toutefois pas à réduire davantage l’écart et manquent quelques paniers faciles avant de rejoindre les vestiaires. Malgré un contre à la dernière seconde d’Olbis Andre sur Caitlin Clark, l’Italie reste menée à la mi-temps (30-24).

Cecilia Zandalasini poursuit sur sa lancée après la pause tandis que les Américaines ne trouvent toujours pas d’adresse à 3-points. Les Italiennes profitent de cette disette pour combler progressivement leur retard et voient leurs efforts récompensés sur la ligne des lancers francs. Un 2/2 de Sara Madera leur permet même de passer devant (33-32).

Les deux formations s’échangent ensuite les paniers jusqu’à la fin du troisième quart-temps, et Paige Bueckers inscrit enfin le premier panier à 3-points de Team USA après dix tentatives infructueuses. Ce tir permet aux Américaines de conserver une courte avance à l’entrée du dernier acte (42-39).

Mais les joueuses de Kara Lawson restent en difficulté offensivement et ouvrent ce quatrième quart-temps avec sept tirs manqués.

Les États-Unis ont le dernier mot dans le «money-time»

L’Italie efface alors son retard et passe devant grâce à Mariella Santucci et Francesca Pan, avant que Jackie Young n’égalise (46-46).

Les Italiennes gâchent toutefois plusieurs munitions alors qu’il reste moins de cinq minutes à jouer. Une maladresse finalement punie par les championnes olympiques. Breanna Stewart redonne l’avantage aux Américaines, puis Cecilia Zandalasini pense répondre avec un panier et la faute de Chelsea Gray. Mais l’Italienne est finalement sanctionnée d’une faute offensive (51-50).

De l’autre côté du terrain, les joueuses de Las Vegas font alors parler leur expérience. Jackie Young puis Chelsea Gray ajoutent quatre points précieux et l’Italie ne parvient plus à revenir.

Au terme d’une rencontre où elle n’a affiché que 29% de réussite au tir, la sélection américaine s’impose 55-52 et valide son billet pour les quarts de finale. En back-to-back ce lundi, l’Italie pourra de son côté décrocher la deuxième place de ce groupe D en cas de victoire face à la Chine.