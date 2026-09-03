Paige Bueckers, l’autre attraction de Team USA

Comme certains joueurs lorsqu’ils apprennent un transfert, Paige Bueckers a appris sa sélection à la Coupe du monde en pleine sieste. « Je me suis réveillée, mon téléphone vibrait. J’ai répondu, et Briana (Gould) et Sue (Bird) étaient en ligne et elles m’ont annoncé que je faisais partie de l’équipe. »

Pour la joueuse vedette des Wings, cette sélection vient surtout récompenser neuf années passées au sein des équipes nationales américaines. Tout avait commencé en 2017, à seulement 15 ans, lors de l’AmeriCup U16 en Argentine. Déjà avec une médaille d’or autour du cou.

Désormais installée parmi les stars de WNBA, Paige Bueckers arrive à Berlin avec un tout autre statut. Et si Caitlin Clark concentrera forcément une grande partie de l’attention, l’ancienne joueuse d’UConn sera elle aussi l’une des principales attractions de Team USA.

« C’est vraiment un moment où la boucle est bouclée », apprécie-t-elle. « J’ai commencé avec les U16. Ça ne devient jamais banal de pouvoir jouer avec et contre les meilleures joueuses du monde, et d’essayer de faire partie des douze qui représentent leur pays au plus haut niveau. »

Neuf ans après les U16

Après ce premier titre, Bueckers n’a quasiment plus quitté le programme américain. Championne du monde U17 en 2018, puis U19 en 2019, elle s’est également illustrée en 3×3, remportant notamment les Jeux olympiques de la jeunesse 2018 aux côtés d’Aliyah Boston, qu’elle retrouvera à Berlin. Une longue histoire qui lui a aussi appris à ne jamais considérer une sélection comme acquise.

« On ne veut jamais penser que quelque chose nous est dû », explique-t-elle. « Beaucoup d’entre nous, les jeunes, avons cette envie de prouver notre valeur et de mériter notre place. Même une fois sélectionnées, nous voulons mériter nos minutes. Chaque fois que vous pouvez porter ce maillot, c’est très, très particulier. »

Cette première Coupe du monde avec les seniors aura une saveur particulière puisque Bueckers va partager le terrain avec certaines de ses anciennes idoles, mais aussi des rivales de sa génération comme Caitlin Clark.

Dans un effectif où quasiment chaque joueuse possède un rôle majeur en WNBA, Bueckers sait cependant qu’il faudra laisser les statuts et les ego de côté pour réussir sous les ordres de Kara Lawson.

« Tout est une question de sacrifice. Tout est une question de victoire », résume-t-elle. « Toutes les joueuses de cette équipe sont des superstars à leur manière. Tout le monde peut marquer 20 ou 30 points un soir, mais qu’est-ce que vous pouvez faire pour contribuer à la victoire ? Qu’est-ce que vous êtes prête à sacrifier ? Nous allons toutes devoir adhérer à ça. Il faudra laisser de côté les joueuses que nous sommes dans nos équipes respectives et simplement faire tout ce dont l’équipe aura besoin. »