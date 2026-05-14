La WNBA signe un gros carton d’audience pour le duel Bueckers-Clark

Ce n’était pourtant pas la première opposition entre les deux joueuses, mais l’affrontement entre Caitlin Clark et Paige Bueckers a signé la deuxième plus grosse audience de l’histoire d’ABC/ESPN pour une rencontre de saison régulière WNBA. La victoire des Wings a ainsi attiré en moyenne 2,49 millions de téléspectateurs sur ABC.

Ce choc mettait d’ailleurs en vedette les quatre derniers numéros 1 de la Draft : Aliyah Boston et Caitlin Clark côté Fever, Paige Bueckers et Azzi Fudd pour les Wings. Autre attrait de cette rencontre, et pas des moindres : il s’agissait du premier match de saison régulière de Caitlin Clark depuis juillet dernier.

Mais cette affiche n’a donc pas battu le record absolu, détenu par le premier match de la saison passée entre le Fever de Caitlin Clark et le Sky d’Angel Reese, avec 2,7 millions de téléspectateurs. Sans surprise, les trois meilleures audiences de l’histoire concernent des rencontres impliquant Caitlin Clark, et donc le Fever.