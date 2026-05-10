Les Wings de Paige Bueckers dominent le Fever de Caitlin Clark

Duel de jeunes stars à Indianapolis puisque le Fever de Caitlin Clark (20 points, 5 rebonds, 7 passes) recevait les Wings de Paige Bueckers (20 points, 3 rebonds, 4 passes). Le premier coup est porté par Kelsey Mitchell (30 points, 3 rebonds, 4 passes), mais Paige Bueckers lui répond aussitôt derrière l’arc.

Du côté de Dallas, la joueuse qui se démarque lors de ce premier quart-temps, c’est Odyssey Sims. Autrice de huit points en dix minutes, elle réalise une interception dans les mains de Caitlin Clark pour tranquillement finir en contre-attaque (27-23). Le Fever réplique aussitôt dans la période suivante. D’abord, Sophie Cunningham décoche une flèche à longue distance puis Aliyah Boston (23 points, 4 rebonds, 3 passes) est servie par Caitlin Clark à 3-points et dégaine à son tour (31-27).

À la moitié de ce deuxième quart-temps, la numéro 1 de la Draft 2026, Azzi Fudd, inscrit ses premiers points en WNBA sur un panier lointain. Ses seuls points de la soirée.

Les deux équipes s’échangent les coups jusqu’aux dernières minutes de la première mi-temps. Dallas finit par prendre la main grâce à un enchaînement de paniers primés. Arike Ogunbowale en plante un et elle est suivie par deux tirs réussis de Aziaha James (60-51).

Les Wings ont le dernier mot

Une avance rapidement effacée par le Fever et Caitlin Clark, qui recollent à une possession dès la sortie des vestiaires (60-57). Si Indiana égalise à plusieurs reprises, les joueuses de Stephanie White ne réussissent pas le panier pour repasser devant. Les deux formations débutent ainsi le dernier quart-temps à égalité (80-80).

Après avoir contré Li Yueru, Aliyah Boston remonte tout le terrain pour finir au cercle de l’autre côté du terrain et redonner l’avantage à Indiana. La réponse des Wings est autoritaire avec un 8-0 conclu par Paige Bueckers (88-82). Si Caitlin Clark calme l’incendie, la défense du Fever est toujours en difficulté et Dallas continue de mener les débats.

À 90 secondes du terme, les joueuses d’Indiana sont menées d’un point et tentent une presse tout-terrain pour rapidement récupérer le ballon. Les Wings s’en sortent et se retrouvent en surnombre, ce qui permet à Alanna Smith d’avoir un panier facile sous le cercle.

Mené, le Fever n’est toujours pas en réussite derrière l’arc et ne peut égaliser. Au terme d’une rencontre où elles ont affiché seulement 29 % de réussite à 3-points, les coéquipières de Caitlin Clark chutent à domicile (104-107).