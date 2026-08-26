Dallas valide sa place en playoffs avec la manière face à Portland

On n’est que fin août et Dallas a déjà rempli un premier objectif majeur. Après deux saisons conclues avec seulement 9 puis 10 victoires, les Wings sont désormais assurées de retrouver les playoffs à l’issue de la saison régulière. La victoire acquise cette nuit face à Portland a permis de valider définitivement leur billet, tout en confirmant que la formation de Jose Fernandez est l’une des équipes en forme du moment, portée par une Paige Bueckers au sommet de son art.

Après son 6/6 à 3-points face au Storm lors du match précédent (32 points), la meneuse a encore régalé avec, cette fois, 22 points et 11 passes décisives pour montrer la voie au reste de l’équipe. Dallas a également pu s’appuyer sur les 17 unités d’Arike Ogunbowale et les 21 de Jessica Shepard. Habituée à jouer les héroïnes depuis le début de saison, Carla Leite n’a rien pu faire cette fois pour inverser la tendance, terminant à 10 points et 7 passes décisives, derrière les 14 points de Karlie Samuelson et Bridget Carleton.

Les tirs à 3-points d’Awak Kuier et Arike Ogunbowale ont immédiatement donné le ton (12-3). Les réponses extérieures de Bridget Carleton, Emily Engstler et Karlie Samuelson ont permis au Fire de limiter les dégâts (25-18), mais Dallas a repris ses distances lorsque Paige Bueckers a commencé à prendre le contrôle du match. La meneuse a alterné les passes décisives pour Jessica Shepard, à trois reprises, et les paniers pour creuser progressivement l’écart, avant de trouver Awak Kuier derrière l’arc pour porter le score à 44-31 à deux minutes de la pause.

Portland a définitivement craqué au retour des vestiaires en encaissant un cinglant 13-0. Toujours à la baguette, Paige Bueckers a planté deux flèches à 3-points coup sur coup, tandis qu’Arike Ogunbowale ajoutait deux paniers et qu’Alanna Smith concluait la séquence par un 2+1 (65-41).

Cette fois, c’en était terminé des espoirs du Fire, repoussé à 19 longueurs à l’issue du troisième quart-temps (71-52) puis battu 96-78. Arike Ogunbowale et Paige Bueckers ont encore alimenté la démonstration à 3-points dans le dernier acte, avant que la meneuse ne rejoigne le banc, avec la qualification en playoffs définitivement en poche.