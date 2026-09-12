Bousculée par l’Espagne, Team USA retrouve la France en finale

Après la qualification historique des Bleues (86-64), les États-Unis et l’Espagne se disputent le droit de rejoindre l’Equipe de France en finale. Au terme d’un vrai combat, durant lequel les Ibériques montrent un très beau visage, c’est bien Team USA qui s’impose (76-66) et retrouvera les Françaises dimanche pour le titre mondial.

Lancée par un 3-points d’Awa Fam, la Roja réalise l’entame de match parfaite. En forçant les Américaines à perdre des ballons et en courant en transition, les joueuses de Miguel Mendez bousculent largement une Team USA qui peine à entrer dans sa rencontre (9-1).

Iyana Martin essentielle

Ce n’est toutefois qu’une question de temps avant que les États-Unis ne réagissent. Chelsea Gray débloque la situation à longue distance (9-4), puis Team USA revient petit à petit en provoquant des fautes et en haussant le ton en défense.

Sur une interception de Paige Bueckers, les quadruples championnes du monde en titre passent finalement devant (16-17). Un regain de forme qui coïncide avec la sortie d’Iyana Martin côté espagnol, sans qui la Roja peine davantage à créer offensivement.

Il faut d’ailleurs attendre le retour de la meneuse pour voir l’Espagne retrouver du rythme. Alors que son équipe n’a plus marqué depuis trois minutes, la septième choix de la Draft WNBA 2026, sélectionnée par le Portland Fire, débloque la situation d’un tir primé de très haut niveau en fin de possession (21-25).

De quoi relancer la machine espagnole, qui retrouve son adresse dans le sillage d’Iyana Martin. Suffisant pour rester au contact d’une Team USA timorée, qui doit s’appuyer sur un énorme avantage sur la ligne des lancers francs, avec 27 tentatives contre seulement 4 pour l’Espagne après 20 minutes, pour virer en tête à la pause (36-39).

L’Espagne reste dans le coup

Au retour des vestiaires, les deux sélections s’échangent les tirs primés. Les Ibériques en inscrivent notamment trois de suite pour repasser devant (45-44).

Une avance qui ne dure pas longtemps. La faute à un coup d’accélérateur des Américaines, emmenées par Breanna Stewart, qui atteint les 12 points après trois quarts-temps (45-51). Après avoir pulvérisé la Hongrie en quart de finale, Team USA doit cette fois batailler.

Alors que les États-Unis semblent prendre l’ascendant, l’Espagne répond immédiatement. Ramenée à la vie par un and-one d’Elena Buenavida, la Roja s’appuie encore sur Iyana Martin pour remettre les deux équipes à égalité à l’entame du dernier quart-temps (58-58). Une nouvelle grosse performance pour la meneuse, qui tournait à 16,5 points de moyenne avant cette demi-finale.

Team USA s’échappe

Kahleah Copper lance le money-time par une pénétration, elle qui se montre très précieuse dans cette demi-finale. C’est le début d’un 12-2 des Américaines, qui font très mal à leurs adversaires près du cercle.

Les protégées de Kara Lawson creusent alors progressivement l’écart pour prendre jusqu’à 12 longueurs d’avance dans le quatrième quart-temps (60-72). Cette fois, l’Espagne ne parvient plus à recoller.

Team USA s’impose 76-66 et décroche sa cinquième qualification consécutive pour la finale de la Coupe du monde. Dans moins de 24 heures, Breanna Stewart et ses coéquipières auront l’occasion d’aller chercher un cinquième titre mondial de suite face à une Equipe de France qui disputera, elle, la première finale mondiale de son histoire.

À Berlin