Team USA a eu très chaud face à l’Italie

Le sol a bien failli trembler ce dimanche à la Berlin Arena. Dans une salle largement acquise à la cause de leurs adversaires italiennes, les États-Unis ont dû s’employer jusqu’au bout pour arracher un succès (55-52), synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine.

Cette victoire précieuse, Team USA la doit notamment à Jackie Young, qui a su éteindre l’incendie en fin de rencontre. D’abord en égalisant (46-46), puis en donnant un avantage décisif aux siennes (53-50), avant de capter un rebond offensif capital dans la dernière minute.

L’expérience comme facteur clé

« On a un nouveau groupe, avec de nouvelles joueuses », a-t-elle réagi. « Il y a encore des choses que l’on doit réussir à mieux comprendre. Au final, c’est une bonne chose pour nous d’avoir eu un match comme celui-ci. […] Il nous reste quelques matches, et on va profiter des entraînements pour travailler. »

Un scénario qui a aussi permis aux quadruples tenantes du titre mondial de s’appuyer sur leur expérience. À l’image de Breanna Stewart, en grande difficulté en attaque (1/9 au tir), mais qui a su peser dans d’autres secteurs avec notamment 11 rebonds.

« Notre expérience nous a aidées à nous en sortir. On a toutes déjà été dans ces situations où la pression est élevée. En plus, le public était contre nous. L’Italie avait beaucoup de fans, et on s’est imprégnées de ça. On veut batailler, se retrouver dans ce genre de position. C’est une bonne préparation pour ce qui est à venir. »

Et cela, la sélectionneuse Kara Lawson l’avait anticipé avant le début du tournoi. Malgré le statut privilégié des Américaines, invaincues dans la compétition depuis 20 ans, elle s’attendait à rencontrer une forte adversité.

« Comme je l’avais dit avant le tournoi, ce sera la Coupe du Monde la plus difficile à gagner de tous les temps. Tout le monde est devenu très bon. Les effectifs sont bien plus profonds, tout le monde a quelqu’un qui peut te punir en sortie de banc. On l’a vu ce soir. Tous les matches sont des combats, c’est très dur. Si tu n’es pas prêt, tu peux perdre tous les soirs. C’est génial pour notre sport. J’espère que ça encouragera plus de fédérations à investir dans le basket féminin. »

L’Italie la tête haute

Absente de la compétition depuis 32 ans, l’Italie est ainsi passée tout près du plus bel exploit de son histoire récente. Si le scénario est cruel pour les Transalpines, qui ont quitté le parquet avec un arrière-goût d’injustice, l’heure était surtout à la fierté après la rencontre.

« C’est un peu amer, bien sûr, mais Team USA était la meilleure équipe et méritait de gagner », a relativisé la meneuse Mariella Santucci. « On a tellement appris sur nous-mêmes. On a vu que l’on pouvait concurrencer n’importe qui. Jouer de cette manière face aux États-Unis, c’est spécial. On se dit que cette équipe peut aller loin. »

Intraitables en défense, les Italiennes ont limité les États-Unis à 55 points, leur plus faible total dans un Mondial depuis 1984. Un nouvel accomplissement pour une sélection en pleine progression, troisième de l’Euro l’été dernier.

« Notre identité se base sur la défense », a ajouté Mariella Santucci. « C’est de là que l’on tire notre énergie. C’est une excellente équipe, donc on sait qu’on ne pourra pas toujours les stopper. On a joué avec notre cœur pour répondre à leur physicalité. Notre défense est le point de départ de notre attaque. C’est ce qui nous rend si spéciales. On se bat toujours, même contre plus grand et plus fort que nous. »

Une dynamique sur laquelle l’Italie espérera désormais s’appuyer ce lundi face à la Chine pour sécuriser la deuxième place du groupe.

Par Nicolas Bulach à Berlin