Après neuf ans, Larry Tanenbaum passe le relais à Micky Arison

Une page se tourne au sommet de la NBA. La réunion du « Board of Governors » organisée cette semaine à New York était en effet la dernière de Larry Tanenbaum comme représentant des Raptors, mais aussi comme président du conseil des propriétaires, fonction qu’il occupait depuis septembre 2017.

Un double départ qu’Adam Silver a tenu à souligner à l’issue des deux journées de réunions. « Je veux remercier une nouvelle fois Larry pour son extraordinaire travail », a ainsi déclaré le « commissioner ».

Le patron de la NBA a surtout insisté sur l’influence prise par le dirigeant canadien au fil des décennies. Selon lui, Larry Tanenbaum est le « principal responsable du développement du basket et de la NBA au Canada », tout en ayant eu « une énorme influence sur notre présence mondiale ».

La fin d’une époque à Toronto

Premier Canadien à prendre la tête du « Board of Governors », Larry Tanenbaum avait encore été réélu en 2024. Son départ intervient au moment où son rôle chez les Raptors touche lui aussi à sa fin.

En juillet, Rogers Communications a conclu un accord pour racheter les 25% de Maple Leaf Sports & Entertainment encore détenus par Kilmer Sports, la société de Larry Tanenbaum. Une opération qui doit permettre au géant canadien des télécommunications de contrôler totalement la maison-mère des Raptors.

Mais Adam Silver n’en a pas totalement terminé avec Larry Tanenbaum. Ce dernier reste en effet à la tête de Kilmer Sports Ventures, propriétaire du Toronto Tempo, arrivé cette saison en WNBA.

« Il ne fait que commencer son héritage dans cette ligue », a ainsi souri le patron de la Grande Ligue.

Une nouvelle aventure qui prolonge finalement le rôle joué depuis trois décennies par Larry Tanenbaum dans le développement du basket canadien. Lors de l’attribution de la franchise WNBA à Toronto, il avait d’ailleurs qualifié cette arrivée de « moment important pour le sport au Canada ».

Micky Arison prend officiellement la suite

Son successeur était connu depuis plusieurs semaines. Élu à l’unanimité en juillet, Micky Arison devait attendre cette réunion de septembre pour prendre officiellement ses fonctions. C’est désormais chose faite.

Propriétaire du Heat depuis 1995, il possède 31 années d’expérience comme gouverneur, soit la deuxième plus longue ancienneté parmi les dirigeants actuels. Et sous sa direction, Miami a remporté trois titres NBA.

Au moment de son élection, Adam Silver avait déjà présenté Micky Arison comme « un choix exceptionnel pour assumer ce rôle important ». De son côté, le propriétaire du Heat avait assuré vouloir « travailler étroitement avec Adam » et les autres dirigeants de franchises. Deux mois plus tard, le passage de témoin est donc devenu effectif.

« Il y avait beaucoup d’enthousiasme autour de l’arrivée de Micky », a confirmé Adam Silver cette semaine, mettant en avant son expérience de champion et de dirigeant pour aider à guider la NBA.

Micky Arison arrive à la tête du conseil dans une période particulièrement chargée. Lors de cette même réunion à New York, les propriétaires ont notamment travaillé sur l’expansion vers Las Vegas et Seattle, mais également sur le projet NBA Europe et les discussions avec l’Euroleague.

Autant de dossiers sur lesquels le président du « Board of Governors », qui sert de lien privilégié entre le bureau de la NBA et les représentants des franchises, occupera une place centrale.