Rogers Communications va prendre le contrôle total des Raptors

Déjà en contrôle depuis 2024, Rogers Communications va cette fois devenir l’unique propriétaire de Maple Leaf Sports & Entertainment, la maison-mère des Raptors.

Le géant canadien des télécommunications et des médias, qui possédait déjà 75% de MLSE, a conclu un accord pour racheter les 25% restants auprès de Kilmer Sports, la société de Larry Tanenbaum. Montant de l’opération : 4.35 milliards de dollars canadiens.

MLSE est l’un des plus puissants conglomérats sportifs d’Amérique du Nord, puisqu’il possède notamment les Raptors, les Toronto Maple Leafs en NHL, le Toronto FC en MLS, mais aussi la Scotiabank Arena et l’OVO Athletic Centre, respectivement la salle principale et le centre d’entraînement de la franchise NBA.

« C’est un moment décisif pour Rogers. Notre contrôle total de MLSE associe la première entreprise de communication du Canada à la première organisation de sport et de divertissement du pays. Cela nous donne encore plus d’opportunités d’investir dans des équipes visant le titre, de créer des expériences uniques pour les clients et les fans, et de libérer de la valeur à long terme pour les actionnaires », s’est réjoui Tony Staffieri, le président et chef de la direction de Rogers.

La fin de l’ère Larry Tanenbaum

Pour les Raptors, cette prise de contrôle totale ne devrait pas entraîner de bouleversement immédiat dans l’organigramme sportif, mais elle marque tout de même un vrai changement d’époque. Depuis des années, Larry Tanenbaum était le visage le plus identifié de la franchise de Toronto, en tant que gouverneur des Raptors et président du conseil d’administration de MLSE.

Il est également, depuis 2017, le président du conseil des gouverneurs de la NBA. Mais selon le Toronto Star, il doit quitter ses fonctions de gouverneur des Raptors et de président du conseil des gouverneurs de la ligue à la fin du mois de septembre, avant d’abandonner ses responsabilités au sein de MLSE une fois la vente finalisée.

Edward Rogers, président exécutif de Rogers, a d’ailleurs salué son rôle dans la construction du groupe.

« Pendant des décennies, Larry a contribué à façonner MLSE et nous le remercions pour son partenariat ainsi que pour son impact durable », a-t-il déclaré, promettant de continuer à investir dans les différentes équipes du groupe.

« Le sport est un grand unificateur. Gagner est tout ce qui compte pour les supporters et nous nous engageons à investir pour ramener des titres au Canada », a-t-il ajouté.

De son côté, Larry Tanenbaum tourne la page en assurant vouloir transmettre « un héritage d’excellence, une culture de la gagne et un esprit de famille » au sein de MLSE. Avant, désormais, de redevenir simple supporter.