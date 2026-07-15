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Micky Arison prend la tête des propriétaires NBA

Publié le 15/07/2026 à 7:32 Twitter Facebook

NBA – À la tête du Heat depuis 1995, Micky Arison succédera en septembre à Larry Tanenbaum comme président du conseil des gouverneurs de la Grande Ligue.

Micky ArisonMicky Arison a été élu à l’unanimité président du conseil des gouverneurs de la NBA. Il prendra ses fonctions après la prochaine réunion des propriétaires, en septembre.

Avec 31 années à la tête de Miami, il possède la deuxième plus longue ancienneté parmi les gouverneurs en poste. La première appartient à Herbert Simon, propriétaire et gouverneur des Pacers depuis leur rachat avec son frère Melvin en 1983. La famille Reinsdorf contrôle certes les Bulls depuis 1985, mais le propriétaire effectif de Chicago est désormais Michael Reinsdorf, et non son père Jerry, toujours président de la franchise.

Micky Arison succédera à Larry Tanenbaum, en poste depuis 2017 mais qui n’a désormais plus aucune part dans les Raptors.

« La longue expérience de Micky, ses relations solides avec les autres propriétaires et sa profonde compréhension de notre sport et de notre activité font de lui un choix exceptionnel », a notamment déclaré Adam Silver.

« La possibilité de présider le conseil pendant près d’une décennie a été un immense honneur », a répondu Larry Tanenbaum. « Je souhaite beaucoup de réussite à Micky. »

« J’ai hâte de travailler avec Adam, la ligue et les autres propriétaires pour défendre nos équipes et nos joueurs, tout en continuant à offrir des expériences inoubliables à nos fans », a réagi Micky Arison.

Propriétaire du Heat depuis 1995, Micky Arison avait rapidement confié les clés sportives de la franchise à Pat Riley. Leur association a depuis conduit Miami à trois titres et sept Finals, avec notamment Alonzo Mourning et Dwyane Wade. Le dirigeant a d’ailleurs intégré le Hall of Fame en 2025.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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