Pat Riley, Alonzo Mourning et Dwyane Wade : le trio magique de Micky Arison

Quelques jours avant l'entrée de Micky Arison au Hall of Fame, Pat Riley avait rendu un bel hommage au propriétaire du Heat, responsable de son arrivée à Miami en 1995. Une date capitale dans l'histoire de la franchise.

Lors de son discours d'intronisation au panthéon du basket, Micky Arison a renvoyé l'ascenseur au président du Heat.

« La première chose que j'ai faite en arrivant ici, c'est de joindre mes forces avec Pat Riley. C'est un gagnant, un champion, un des plus grands vainqueurs de l'histoire de la NBA », résumait-il. « Il est unique. Depuis son arrivée, on a gagné trois titres et on est devenu une grande franchise. Sans lui, je ne serais pas ici. »

Autre membre capital de l'histoire de Miami : Alonzo Mourning, lui aussi arrivé la même année que Micky Arison et Pat Riley, en 1995.

« Zo est devenu la base de la culture du Heat », juge le propriétaire. « Zo, ton éthique de travail, ta dureté sont devenues les modèles de tout ce que je voulais que notre franchise soit. Aucune équipe n'a fait autant les playoffs que le Heat depuis que Zo a débarqué à Miami il y a trente ans. Son impact a débordé les limites du parquet. Il est devenu un pilier pour les gens du sud de la Floride. »

La dernière branche du trio historique du Heat, après Pat Riley et Alonzo Mourning, c'est Dwyane Wade. « Le plus grand joueur de l'histoire du Heat », lance Micky Arison.« Dwyane, merci pour les trois bagues et pour nous avoir donné tant de moments inoubliables. Peu importe où la vie va t'emmener, tu feras toujours partie de la famille du Heat. »