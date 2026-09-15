NBA Europe : Adam Silver espère faire « front commun » avec l’Euroleague

La NBA et l’Euroleague vont-elles finalement éviter la guerre ? Alors que les deux organisations se disaient encore prêtes à s’affronter frontalement en cas d’échec des négociations, Adam Silver affiche désormais clairement sa volonté de trouver un terrain d’entente.

À l’issue du dernier « Board of Governors » organisé à New York, le patron de la NBA a confirmé que le dossier avait été discuté avec les propriétaires des 30 franchises.

« Nous continuons à progresser. Nous avançons dans nos discussions avec l’Euroleague et nous pensons que, dans les prochaines semaines, nous aurons d’autres annonces à faire », a-t-il ainsi expliqué.

« Ce serait mieux pour tout le monde d’avoir un front commun »

Une déclaration qui intervient quelques jours après les informations selon lesquelles la NBA aurait proposé d’entrer au capital de l’Euroleague. Les 13 clubs actionnaires doivent se réunir le 5 octobre pour étudier cette possibilité.

Surtout, Adam Silver ne cache plus que sa préférence va à une alliance plutôt qu’à deux compétitions concurrentes.

« Nous pensons que la compétition sera renforcée si nous unissons nos forces avec l’Euroleague », poursuit-il. « Ce n’est pas obligatoire, mais ce serait mieux pour tout le monde d’avoir un front commun en Europe. »

Le commissionner décrit toujours NBA Europe comme une « opportunité historique » permettant de « s’appuyer sur l’incroyable tradition du basket européen, en Euroleague et dans les différents championnats nationaux », avant de « passer au niveau supérieur en créant une compétition européenne dans le style de la NBA, avec un mélange de nouveaux clubs et de clubs existants ».

Mais plusieurs dossiers structurants restent à régler : le système salarial des joueurs, la centralisation des droits TV, le partage des responsabilités entre la ligue et les marchés locaux ou la construction de nouvelles salles…

« Il y aura des annonces dans les prochains mois »

« Tout prend plus de temps que ne le souhaiteraient les gens extérieurs à la ligue, mais ce sont des sujets très complexes », reconnaît d’ailleurs Adam Silver. « Nous voyons vraiment cela comme une opportunité qui ne se présente qu’une fois dans une vie, quelque chose d’historique pour le basket mais aussi pour le paysage sportif européen. Nous voulons faire les choses correctement. »

La NBA continue de travailler avec la FIBA autour d’un projet à 16 équipes, dont 12 permanentes et quatre qualifiées sportivement, même si son modèle économique continue de susciter des interrogations.

Le lancement reste espéré pour la saison 2027/28. Et malgré les nombreux détails encore à régler, Adam Silver ne veut pas repousser indéfiniment l’échéance.

« Nous voulons nous lancer », insiste-t-il. « Il y aura des annonces dans les prochains mois. »