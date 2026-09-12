Clippers, NBA Europe, expansion : une réunion décisive pour la NBA

La prochaine assemblée générale du Board of Governors pourrait donner de précieuses indications sur l’avenir de la NBA. Selon ESPN, les représentants des 30 franchises ont rendez-vous les 14 et 15 septembre à New York pour examiner plusieurs dossiers particulièrement sensibles.

Le premier concerne les lourdes sanctions prononcées contre les Clippers pour avoir contourné les règles du salary cap. La NBA a annoncé la semaine dernière que sa décision était définitive, mais Adam Silver ne s’est pas encore exprimé publiquement sur le sujet. Le patron de la ligue devrait donc être très attendu à l’occasion de cette réunion.

Les Clippers n’ont pas encore rendu les armes

De leur côté, les Clippers n’ont toujours pas accepté publiquement les sanctions. Dans deux communiqués diffusés après l’annonce de la décision, la franchise avait indiqué son intention de la contester et évoqué la possibilité d’une action en justice. Depuis, elle est restée silencieuse.

Cette incertitude pourrait également expliquer pourquoi le transfert convenu de Kawhi Leonard vers Toronto n’a toujours pas été officialisé, alors que les Raptors et le joueur seraient prêts à aller de l’avant.

Au-delà de ces sanctions inédites, les autres dirigeants s’interrogent surtout sur la nature du programme de surveillance et de mise en conformité de cinq ans imposé à l’organisation californienne.

Reste notamment à déterminer jusqu’où ira ce contrôle : la NBA aura-t-elle accès, pendant cinq ans, aux échanges entre les dirigeants des Clippers et leurs homologues, qu’il s’agisse des e-mails, appels ou SMS ?

NBA Europe vise toujours 2027

Le deuxième grand dossier concernera NBA Europe. Malgré les nombreuses interrogations entourant le projet, la NBA préparerait toujours le lancement de sa nouvelle compétition européenne pour l’automne 2027. Le calendrier devient donc de plus en plus serré.

Le championnat devrait rassembler 12 équipes permanentes, ainsi que quatre formations supplémentaires dont la présence serait soumise à un système de promotion et relégation. Comme cela se dessine déjà à Rome, plusieurs clubs pourraient être créés spécialement pour rejoindre cette nouvelle ligue, soutenue par la FIBA.

La NBA préférerait toutefois parvenir à un accord avec l’Euroleague afin d’attirer certaines des meilleures équipes européennes déjà existantes. Les propriétaires des clubs de l’Euroleague doivent se réunir le 5 octobre pour décider s’ils souhaitent s’associer au projet. Ils attendraient désormais une offre formelle de la part de la NBA.

Las Vegas et Seattle toujours en négociations

Enfin, les propriétaires devraient faire le point sur une éventuelle expansion à Las Vegas et Seattle. Depuis plusieurs mois, la ligue étudie les différents groupes d’investisseurs susceptibles de porter une franchise dans ces deux villes.

La question centrale reste désormais de savoir si la NBA est prête à dépasser son format actuel de 30 équipes et à lancer officiellement le processus d’expansion.

Certaines franchises anticiperaient une redistribution comprise entre 500 et 600 millions de dollars pour chacune des 30 équipes actuelles. L’arrivée de deux nouvelles formations pourrait ainsi générer entre 15 et 18 milliards de dollars de droits d’entrée au total.

Las Vegas semble pour l’instant concentrer davantage d’intérêt que Seattle, même si les deux marchés restent au cœur des discussions.

Entre l’Europe, l’expansion et les conséquences de l’affaire Clippers, cette réunion pourrait donc donner une indication assez précise de la NBA qu’Adam Silver souhaite bâtir pour la prochaine décennie.