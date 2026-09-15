Norman Powell sans rancune après son départ du Heat

C’était l’un des gros dossiers de l’intersaison du Heat, mais dès l’ouverture de la « free agency », Norman Powell s’en est allé chez les Bulls. Il faut dire que la franchise floridienne n’était plus autant intéressée – ou en mesure de le conserver – après avoir récupéré Giannis Antetokounmpo, sa priorité de l’été.

Conscient que l’arrivée du « Greek Freak » avait complètement changé les priorités du Heat, un joueur contre lequel il a d’ailleurs « livré de grosses batailles » au cours de ses années à Toronto, « Norm » semble avoir digéré la fin de sa courte aventure à Miami.

« Dès que tu récupères un talent générationnel comme ça, ça te propulse automatiquement parmi les candidats au titre. […] C’est vraiment un joueur générationnel », a livré le All-Star, lors d’un stream. « Maintenant, tout va dépendre de l’équipe qu’ils ont autour de lui. Et de la manière dont ça va prendre. »

Sans rancœur apparente, Norman Powell ne souhaite désormais que le meilleur à ses anciens coéquipiers, avec qui il garde un lien spécial. En particulier Davion Mitchell, « un acharné de travail » comme lui, qui « aime réellement le basket ».

« Ils ont de vrais guerriers. Comme mon gars [Davion Mitchell] et Bam [Adebayo]. Ils vont être bons. J’ai hâte de voir comment tout ça va se mettre en place. Ils ont aussi signé Klay [Thompson], c’est une excellente prise pour eux. Ils ont vraiment fait de très beaux recrutements », s’est ainsi réjoui l’arrière de 33 ans.

Les plans ont évolué au fil des mois

Le scénario est d’autant plus particulier que Norman Powell s’était longtemps projeté sur le long terme en Floride au cours de la saison écoulée.

« Je sais que tout le monde espérait me voir revenir. Puis il y a eu des rumeurs disant que je ne serais peut-être plus à Miami. Ils ne sont jamais venus négocier avec moi », racontait-il par exemple, le mois dernier. « Donc Chicago s’est ensuite manifesté, avec d’autres équipes, pour discuter avec mes agents de la meilleure offre possible et des perspectives d’avenir pour ma carrière. »

Puis de confirmer : « Honnêtement, tout au long de la saison, je pensais que j’allais resigner à Miami. On savait qu’ils voulaient récupérer Giannis. On entendait des rumeurs du genre : ‘Norm, Bam et Giannis, ça sonne bien sur le papier.’ Donc je pensais que c’était le plan… »

Sauf que le Heat a finalement décidé de chambouler son effectif, et Norman Powell en a fait les frais malgré une saison de haut vol sur le plan individuel, avec 21.7 points, 3.5 rebonds, 2.5 passes et 1.1 interception de moyenne. Une saison de haut vol, donc, mais finalement sans lendemain à South Beach.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 58 29:36 47.0 38.0 82.7 0.4 3.1 3.5 2.5 2.2 1.1 1.9 0.2 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.