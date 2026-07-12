Aux Bulls, Norman Powell ne renonce pas à ses ambitions de All-Star

« Est-ce que je voulais retourner à Miami ? Oui, je le voulais. » Norman Powell ne cache pas qu’il aurait apprécié prolonger son aventure en Floride. Mais l’arrière connaît suffisamment les règles du « business » NBA pour ne pas s’attarder sur cette déception.

« Les dirigeants du Heat ont pris leurs décisions, ils ont fait leurs mouvements et les choses se passent ainsi. C’est comme ça. »

Une semaine après avoir mis la main sur Giannis Antetokounmpo, Miami a préféré investir sur Andrew Wiggins, laissant partir Norman Powell, lui aussi en fin de contrat. Direction Chicago, où l’attendait un contrat de 45 millions de dollars sur deux ans.

Avec une subtilité importante puisque les Bulls disposent d’une option sur la deuxième saison. Une structure contractuelle qui n’inquiète pas particulièrement le joueur de 33 ans.

« Je pense qu’avec l’état actuel de la ligue et de la free agency, notamment avec les aprons et ce genre de choses, les équipes essaient de se montrer créatives », explique-t-il, préférant se concentrer « sur le moment présent ».

Un rôle de vétéran… et de première option ?

Son présent consiste désormais à s’intégrer à une jeune équipe de Chicago, dont il sera l’un des joueurs les plus expérimentés. Champion NBA avec Toronto en 2019 et habitué des playoffs, Norman Powell entend jouer le rôle de vétéran modèle auprès de ses nouveaux coéquipiers.

Mais il ne vient pas seulement pour encadrer la jeunesse. Au regard de la configuration actuelle de l’effectif, l’ancien des Clippers pourrait également devenir l’une des principales options offensives de Tiago Splitter.

Un statut qu’il a déjà assumé la saison passée à Miami, où il tournait à 21.7 points de moyenne. Une production qui lui avait permis de décrocher, à 32 ans, la première sélection au All-Star Game de sa carrière.

« Cela m’a prouvé à moi-même, plus que tout, que je pouvais jouer à ce niveau. Et cela a en quelque sorte fermé la bouche à tous ceux qui disaient que ce n’était même pas possible », apprécie-t-il.

Cette première sélection n’a toutefois pas rassasié Norman Powell.

« Je ne voulais pas d’une seule sélection All-Star, j’en veux plusieurs. Mais je veux aussi gagner, donc je ne vais pas sacrifier la victoire simplement pour essayer d’accomplir quelque chose individuellement. Je veux gagner des titres, être en playoffs chaque année et me battre pour quelque chose. »

« Choquer et surprendre pas mal d’équipes »

Le contexte collectif sera pourtant bien différent à Chicago. Alors que le Heat espère se mêler à la lutte pour le titre, les Bulls semblent davantage destinés à batailler pour une place en « play-in ».

Norman Powell refuse néanmoins de considérer la saison comme jouée d’avance. « Je sais que les gens nous enterrent probablement et disent que nous allons sans doute être une équipe de play-in ou finir tout en bas de la conférence. Mais nous serons capables de choquer et de surprendre pas mal d’équipes cette année », assure-t-il.

Les victoires seront peut-être moins nombreuses qu’il ne l’espérait au début de la « free agency », mais Chicago devrait lui offrir la liberté offensive et les responsabilités qu’il recherchait.

« Je sais où j’en suis dans ma carrière. Évidemment, l’objectif principal reste de gagner et de retrouver la scène des Finals. Mais cette opportunité va me permettre de pratiquer mon basket comme j’ai envie de le jouer, tout en transmettant mon expérience. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 58 29:36 47.0 38.0 82.7 0.4 3.1 3.5 2.5 2.2 1.1 1.9 0.2 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.