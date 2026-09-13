France – Team USA, l’heure de la revanche a sonné !

Comme aux Jeux olympiques de Paris en 2024, la France et Team USA vont s’affronter en finale pour décrocher l’or. Mais les Bleues semblent plus que jamais armées pour faire tomber les Américaines.

Depuis le début de la compétition, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont impressionné, voire écrasé leurs adversaires. À l’inverse, Team USA a déjà montré plusieurs signes de vulnérabilité.

Accrochées par l’Italie en phase de poule, les championnes olympiques ont encore dû batailler pour venir à bout de l’Espagne en demi-finale, en attendant le dernier quart-temps pour définitivement faire la différence.

La défense française face à l’armada américaine

Depuis le début du Mondial, l’Équipe de France construit une grande partie de sa domination sur sa défense. Portées par l’activité de Gabby Williams, les Bleues étouffent leurs adversaires, provoquent des pertes de balle et transforment immédiatement ces ballons récupérés en points faciles.

L’Allemagne en a fait les frais en demi-finale, incapable d’installer son attaque face à l’agressivité tricolore.

Même privée d’A’ja Wilson, Team USA possède suffisamment de talent pour faire sauter ce verrou. Breanna Stewart a inscrit 16 points face à l’Espagne, tandis que Napheesa Collier en avait marqué 19 au tour précédent.

Les Américaines disposent surtout de davantage de solutions intérieures de très haut niveau. Dans ce secteur, Dominique Malonga aura donc un rôle essentiel. La joueuse du Storm reste pourtant sur une demi-finale compliquée, avec seulement six points et un 0/5 au tir face à l’Allemagne.

La France devra aussi composer avec une défense américaine capable d’imposer une énorme intensité pendant quarante minutes. L’Espagne a longtemps résisté avant de céder physiquement dans le dernier quart-temps.

La bataille des bancs

Pour tenir ce rythme, les Bleues pourront s’appuyer sur l’une de leurs principales forces depuis le début du tournoi : leur profondeur.

Marine Johannès en est l’un des meilleurs exemples. Longtemps maladroite face à l’Allemagne, la joueuse du Liberty a fini par inscrire deux tirs à 3-points qui ont définitivement fait basculer la demi-finale.

Comme l’expliquait Gabby Williams, la France est avant tout un collectif où chacune connaît son rôle et où plusieurs joueuses sont capables de prendre feu au cours d’une même rencontre.

Marine Johannès sera notamment épaulée par sa coéquipière en club, Pauline Astier, qui va retrouver Caitlin Clark. La Française avait déjà brillé face à elle en WNBA, lors d’une rencontre entre Indiana et New York.

Utilisée en sortie de banc depuis le début de la compétition, Caitlin Clark peine jusqu’ici à trouver son rythme offensif. Mais son adresse extérieure et sa capacité à prendre feu en quelques possessions peuvent rapidement changer le visage d’un match. Les Bleues devront donc se méfier d’un éventuel réveil.

Paris 2024 dans toutes les têtes

Impossible, enfin, de ne pas penser à la finale olympique de Paris.

Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, Gabby Williams avait été à quelques centimètres d’arracher une prolongation qui aurait pu permettre aux Bleues de décrocher l’or.

Deux ans plus tard, la leader des Valkyries a encore changé de dimension. All-Star titulaire en WNBA, désormais capitaine de l’Équipe de France, elle survole ce Mondial. Face à l’Allemagne, elle a encore compilé 22 points, 5 rebonds, 5 passes et 4 interceptions.

De son côté, Team USA doit composer sans A’ja Wilson, véritable bourreau des Bleues à Paris, mais aussi sans Kelsey Plum. Cette sélection américaine se trouve davantage dans une phase de transition, avec plusieurs jeunes joueuses découvrant ce niveau de responsabilité.

Son attaque s’est d’ailleurs déjà grippée à plusieurs reprises depuis le début du tournoi.

La France possède, elle, un collectif plus installé et une identité très claire. Face à son agressivité défensive, Team USA n’apparaît donc pas aussi souveraine que lors des éditions précédentes.

Après 35 victoires consécutives en Coupe du monde, les États-Unis restent favoris. Mais jamais, depuis longtemps, ils n’avaient semblé aussi accessibles. Aux Bleues d’en profiter pour écrire la plus belle page de leur histoire !

LA FICHE DE LA FINALE ÉTATS-UNIS – FRANCE

États-Unis : Paige Bueckers, Sonia Citron, Rhyne Howard, Kahleah Copper, Chelsea Gray, Kiki Iriafen, Breanna Stewart, Napheesa Collier, Caitlin Clark, Jackie Young, Aliyah Boston, Angel Reese

France : Pauline Astier, Valériane Ayayi, Marième Badiane, Romane Bernies, Aminata Gueye, Marine Johannès, Leïla Lacan, Carla Leite, Dominique Malonga, Janelle Salaün, Migna Touré et Gabby Williams

Lieu : Berlin (Allemagne)

Horaire : 20h00

Télévision : TMC/TF1+ et beIN Sports 1