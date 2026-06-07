Pauline Astier refroidit Caitlin Clark, le Liberty enchaîne

Indiana a mené quasiment tout le match, mais New York a su finir plus fort pour signer une quatrième victoire de suite. Menées de 12 points en troisième quart-temps, les New-Yorkaises ont haussé le ton en défense pour inverser la tendance et aller chercher un précieux succès.

Breanna Stewart a évidemment été centrale avec ses 30 points, mais Pauline Astier a également joué un rôle majeur dans le dernier acte. La Française termine avec 12 points à 4/6 au tir et 3 passes décisives, en sortant victorieuse de son duel à distance avec Caitlin Clark, limitée à 10 points à 4/14 au tir, malgré 7 rebonds et 9 passes.

Marine Johannès avait pourtant bien lancé le Liberty en semant la zizanie dans la défense du Fever, avec deux flèches à 3-points et un drive sur un service de Jonquel Jones (15-15). Mais Indiana n’a pas perdu le fil, virant en tête grâce aux séquences de Monique Billings et aux passes de Raven Johnson pour Myisha Hines-Allen à 3-points puis Sophie Cunningham (19-25).

Avec une défense plus rigoureuse, Indiana a continué sa course en tête. Caitlin Clark a ainsi enchaîné un drive et un 3-points, tandis que Kelsey Mitchell et Monique Billings ont apporté de précieux relais pour permettre au Fever de rester devant à la pause (37-40).

Le trio Clark-Billings-Boston a poursuivi son chantier au retour des vestiaires pour résister au sursaut de Breanna Stewart. Caitlin Clark a même porté l’écart à +12, après une passe décisive pour Raven Johnson puis un nouveau drive percutant (45-57).

En difficulté face à la défense rugueuse du Fever, et toujours sans adresse extérieure avec un 2/15 de loin, le Liberty a alors trouvé d’autres solutions. New York a haussé son niveau d’agressivité défensive et insisté près du cercle pour terminer le troisième quart-temps par un 9-0, lancé par Breanna Stewart et Satou Sabally (54-57).

Pauline Astier tranche dans le money-time

La pression s’est accentuée sur Indiana lorsque Pauline Astier et Breanna Stewart ont attaqué Caitlin Clark pour la pousser à commettre ses 4e et 5e fautes personnelles. New York est alors resté à une possession, après une contre-attaque éclair menée par Jonquel Jones et conclue par Stewart (62-63).

Breanna Stewart et Kelsey Mitchell se sont ensuite rendu coup pour coup, avant que Pauline Astier ne fasse basculer la rencontre. À 68-68, la meneuse française a d’abord brillé sur un « euro-step », puis elle a servi Jonquel Jones avant de conclure sa séquence par un drive parfait face à une Caitlin Clark dépassée (76-70).

La star du Fever n’a pas pu lui répondre, manquant son lay-up devant Jonquel Jones. Breanna Stewart et Pauline Astier ont alors mis fin au suspense depuis la ligne des lancers-francs pour assurer la victoire du Liberty (83-75).

Indiana tentera de se refaire une santé dès demain à Washington, tandis que New York sera attendu sur le parquet de Connecticut.