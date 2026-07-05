All-Star titulaire, Gabby Williams remercie ses coéquipières

Il y a eu ses deux 3-points coup sur coup, son 2+1 avec le poing rageur devant Angel Reese, et son service parfait pour le 3-points de Kaila Charles dans le corner. Auteure de 14 de ses 19 points après la pause, Gabby Williams est encore montée en puissance pour venir à bout d’Atlanta pour la troisième fois en trois confrontations.

C’était son grand retour depuis sa nomination comme titulaire au prochain All-Star Game, et l’internationale tricolore a encore répondu présent. Après la rencontre, elle en a également profité pour remercier ses coéquipières, sans qui cette distinction n’aurait pas eu la même saveur.

Car la force de cette équipe de Golden State depuis deux ans, c’est d’abord son identité collective. Et c’est sans doute tout ce qu’il fallait à Gabby Williams pour franchir un nouveau cap.

« Je pense que je suis juste au bon endroit « », a-t-elle déclaré après le match. « Je suis vraiment reconnaissante et chanceuse de représenter les Valkyries au All-Star Game et en tant que titulaire. Mais je ne pense pas que ce soit que grâce à moi, c’est tout ce que représente et défend la franchise. Je suis juste chanceuse de me retrouver dans cette position. Mes coéquipières me trouvent et me portent. On gagne beaucoup de matchs parce que tout le monde travaille d’arrache-pied, et donc c’est la récompense du travail que tout le monde a accompli autour de moi. « »

Le cocktail parfait

Des propos qui font forcément écho au discours de sa coach, Natalie Nakase, qui avait déjà réussi à donner cette identité aux Valkyries la saison dernière, pour leur première année d’existence, et qui poursuit son travail. Et pour l’instant, ça marche, Golden State affichant le troisième meilleur bilan de la ligue derrière Las Vegas et Minnesota.

« La force de notre roster, c’est sa richesse, mais la seule façon d’en tirer profit, c’est que tout le monde finisse le match en ayant tout donné », résume-t-elle. « L’équipe passe avant les individualités. Les 14 joueuses sont d’accord avec ça. Elles sont aussi de super joueuses des deux côtés du terrain, qui aiment défendre. On attache beaucoup d’importance à l’aspect défensif, parce qu’on sait que c’est ce qui va nous faire tenir, notamment à l’extérieur, avec notre énergie, notre communication et notre sens des responsabilités. Mais chaque joueuse a conscience que l’équipe passe avant, ce qui veut dire que tout le monde peut débuter ou commencer sur le banc. »

S’agissant du succès de Gabby Williams, Natalie Nakase pensait déjà qu’elle serait la joueuse parfaite pour bonifier son groupe. C’est encore plus évident après bientôt deux mois de compétition, que ce soit sur le terrain, par sa régularité, ou en dehors, par ses qualités humaines.

« Elle a besoin de ses coéquipières et ses coéquipières ont besoin d’elle. C’est notre star humble. Elle dirige avec son élégance, son humilité, et je pense que ça permet à toutes les autres joueuses de briller, parce qu’elle ne ressent pas le besoin de prendre le dessus tous les soirs. Elle le sait, et c’est ce qui fait aussi notre force », a-t-elle ajouté.