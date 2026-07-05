Gabby Williams, Janelle Salaün et les Valkyries hantent le Dream !

Qui arrêtera les Valkyries ? Troisième meilleur bilan de ce début de saison, Golden State a encore frappé fort en allant s’imposer sur le parquet d’Atlanta (88-83), au terme d’une fin de match sous haute tension. Pour le Dream, c’est une cinquième défaite de suite, et déjà une troisième cette saison face à cette équipe qui ressemble de plus en plus à sa bête noire.

Déjà battu deux fois au Chase Center, Atlanta a cette fois mordu la poussière à domicile, malgré les efforts d’Angel Reese (17 points, 13 rebonds), Allisha Gray (22 points) et Rhyne Howard (19 points). En face, Golden State a pu compter sur une Gabby Williams encore précieuse dans les moments importants, avec 19 points, dont 14 après la pause, mais aussi sur une Veronica Burton très solide (21 points) et une Janelle Salaün efficace (14 points).

Le départ canon des Valkyries (12-2), lancé par Cecilia Zandalasini, Gabby Williams et Veronica Burton, n’a pourtant pas assommé le Dream. Porté par le tandem Gray-Howard, Atlanta a répondu par un 11-0 pour prendre les commandes à la fin du premier quart-temps (22-19).

Golden State a toutefois repris le contrôle avant la pause, grâce à deux pénétrations main gauche de Gabby Williams et Veronica Burton, puis deux tirs primés de Kia Stokes et Burton. Janelle Salaün a ensuite pris le relais en répondant à Angel Reese, avec trois paniers importants, dont un 3-points et un 2+1, pour permettre aux Valkyries de rentrer aux vestiaires avec sept longueurs d’avance (42-35).

Gabby Williams encore là dans le money-time

Atlanta a remis la pression au retour des vestiaires, avec un 10-3 puis un bon passage de Madina Okot, capable de répondre aux deux paniers à 3-points de Gabby Williams. À l’entrée du dernier acte, le Dream était même repassé devant (59-57), sans faire douter Golden State.

Deux paniers de Kaitlyn Chen, un 3-points de Tiffany Hayes et un contre de Kia Stokes sur Allisha Gray ont remis les Valkyries sur les bons rails. Puis le « pick-and-pop » entre Gabby Williams et Janelle Salaün a permis à l’ailière française de sanctionner de loin.

Atlanta a pourtant cru tenir le bon bout quand Angel Reese, très active dans la raquette, a donné trois points d’avance aux siennes à trois minutes de la fin (77-74). Mais Gabby Williams a aussitôt répondu avec un 2+1 plein de rage, poing serré, pour remettre Golden State à hauteur.

Dans la foulée, Veronica Burton a marqué ligne de fond, puis Williams a parfaitement servi Kaila Charles dans le corner pour un 3-points crucial. Rhyne Howard a entretenu l’espoir côté Dream, mais le 4/4 aux lancers-francs de la paire Burton-Charles a scellé la victoire des Valkyries.

Golden State repart donc de Géorgie avec une quatrième victoire de suite, avant de viser la passe de cinq dès demain à Washington. Atlanta, de son côté, tentera de stopper l’hémorragie jeudi, lors de la réception de Seattle.