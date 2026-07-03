Le Dream d’Angel Reese surpris par les Mystics



Malgré un bon début de saison, le Dream ne compte aucune joueuse parmi les titulaires du All-Star Game 2026. C’est donc le couteau entre les dents que les joueuses de Karl Smesko se rendaient à Washington pour défier les Mystics amputées de Sonia Citron. Si le Dream est favori, il va être surpris dans la capitale.

Shakira Austin (21 points, 9 rebonds) ouvre le score, mais les Mystics multiplient les pertes de balle. Rhyne Howard (24 points) et Allisha Gray (17 points) en profitent pour ouvrir leur compteur. Ce bon démarrage du Dream laisse place à un trou d’air de trois minutes avant que Rhyne Howard ne vienne mettre fin à la disette. Au terme des dix premières minutes, les Mystics mènent d’un seul point (23-22). Angel Reese lance sa soirée dans la période suivante. Sous les yeux de son frère, elle enchaîne six points. Un premier écart se crée lorsqu’Allisha Gray convertit un 2+1 avant de servir Madina Okot dans la raquette. Dans la foulée, Washington perd un nouveau ballon et Rhyne Howard envoie Allisha Gray finir en contre-attaque (38-28).

Washington prend le meilleur dans le «money-time»

Après la mi-temps, Shakira Austin et Kiki Iriafen (14 points, 10 rebonds) ramènent les Mystics à quatre points. Angel Reese met fin à cette remontée au score. L’ancienne joueuse du Sky réussit un 2+1, intercepte un ballon, capte un rebond offensif avant de trouver Isobel Borlase derrière l’arc (47-38). Encore une fois, les Mystics reviennent au score. Shakira Austin s’élève à 3-points face à Sika Koné pour recoller à deux longueurs (56-54).

Les efforts de Washington sont récompensés dans le dernier acte. Cotie McMahon égalise avant que Shakira Austin ne redonne l’avantage aux locales (67-65). Les deux formations se rendent les coups jusqu’à la fin de la rencontre. Pour s’imposer, Washington compte sur un bon «money-time» d’Alicia Florez. Balle en main, elle arrive à servir ses intérieures et plante un tir à 3-points important pour donner un maigre avantage à son équipe (78-74). Pourtant, cette courte avance suffit à sceller le sort du match. À une minute du terme, Angel Reese coupe l’écart en deux, mais le Dream est inefficace dans la dernière minute. Ainsi, les Mystics créent la surprise et s’imposent 81 à 76.