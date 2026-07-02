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Gabby Williams parmi les dix titulaires du All-Star Game WNBA !

Publié le 2/07/2026 à 19:20 Twitter Facebook

WNBA – La Française fait partie des dix titulaires du All-Star Game 2026, aux côtés de Caitlin Clark, Paige Bueckers, Breanna Stewart ou encore A’ja Wilson.

Gabby WilliamsDéjà All-Star la saison dernière, Gabby Williams s’assure le doublé. La joueuse des Golden State Valkyries a ainsi été retenue parmi les dix titulaires du All-Star Game WNBA 2026, une récompense majeure pour celle qui s’est très vite imposée comme l’un des visages de la nouvelle franchise de la Baie.

Considérée depuis longtemps comme l’une des meilleures défenseuses de la ligue, l’internationale française a ajouté une autre dimension à son jeu. Plus responsabilisée offensivement, elle tourne cette saison à 15.8 points, 3.8 rebonds et 2.3 passes de moyenne, tout en conservant son activité de l’autre côté du terrain.

La Française partagera donc l’affiche avec Aliyah Boston, Paige Bueckers, Caitlin Clark, Natasha Howard, Olivia Miles, Kelsey Mitchell, Jessica Shepard, Breanna Stewart et A’ja Wilson. Un casting très relevé, entre superstars installées, phénomène populaire et nouvelles têtes.

Le All-Star Game de la ligue féminine se tiendra le 25 juillet au United Center de Chicago, dans un format particulier pour célébrer la 30e saison de la WNBA. Les deux équipes seront ainsi composées par deux légendes de la ligue.

Les dix titulaires du All-Star Game WNBA 2026

Aliyah Boston – Indiana Fever
Paige Bueckers – Dallas Wings
Caitlin Clark – Indiana Fever
Natasha Howard – Minnesota Lynx
Olivia Miles – Minnesota Lynx
Kelsey Mitchell – Indiana Fever
Jessica Shepard – Dallas Wings
Breanna Stewart – New York Liberty
Gabby Williams – Golden State Valkyries
A’ja Wilson – Las Vegas Aces

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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