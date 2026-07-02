Gabby Williams parmi les dix titulaires du All-Star Game WNBA !

Déjà All-Star la saison dernière, Gabby Williams s’assure le doublé. La joueuse des Golden State Valkyries a ainsi été retenue parmi les dix titulaires du All-Star Game WNBA 2026, une récompense majeure pour celle qui s’est très vite imposée comme l’un des visages de la nouvelle franchise de la Baie.

Considérée depuis longtemps comme l’une des meilleures défenseuses de la ligue, l’internationale française a ajouté une autre dimension à son jeu. Plus responsabilisée offensivement, elle tourne cette saison à 15.8 points, 3.8 rebonds et 2.3 passes de moyenne, tout en conservant son activité de l’autre côté du terrain.

La Française partagera donc l’affiche avec Aliyah Boston, Paige Bueckers, Caitlin Clark, Natasha Howard, Olivia Miles, Kelsey Mitchell, Jessica Shepard, Breanna Stewart et A’ja Wilson. Un casting très relevé, entre superstars installées, phénomène populaire et nouvelles têtes.

Le All-Star Game de la ligue féminine se tiendra le 25 juillet au United Center de Chicago, dans un format particulier pour célébrer la 30e saison de la WNBA. Les deux équipes seront ainsi composées par deux légendes de la ligue.

Les dix titulaires du All-Star Game WNBA 2026

Aliyah Boston – Indiana Fever

Paige Bueckers – Dallas Wings

Caitlin Clark – Indiana Fever

Natasha Howard – Minnesota Lynx

Olivia Miles – Minnesota Lynx

Kelsey Mitchell – Indiana Fever

Jessica Shepard – Dallas Wings

Breanna Stewart – New York Liberty

Gabby Williams – Golden State Valkyries

A’ja Wilson – Las Vegas Aces