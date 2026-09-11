Gabby Williams : « On n’est jamais seule, c’est ça notre force »

Les Bleues face à leur plus grand défi. Pour la première fois depuis 1953, l’Equipe de France a atteint le dernier carré de la Coupe du monde, où elle affrontera l’Allemagne. Un adversaire abordable sur le papier, qu’elles ont largement dominé à Villeurbanne en mars dernier (63-85).

À 12 contre des milliers

Mais les Allemandes ont un avantage clair : l’appui d’un public rugissant, qui a porté la sélection tout au long de la compétition. Dans une Uber Arena qui affiche complet, Gabby Williams et ses coéquipières auront bien plus que cinq adversaires ce samedi (16h30).

« Tout le monde va être content d’enfin jouer dans une salle pleine », explique la capitaine, habituée aux tribunes clairsemées depuis le début du tournoi. « Forcément, ça ne va pas nous aider, car les supporters seront contre nous, mais on a quand même quelques fans ici et ça sera à nous de rester concentrées », a poursuivi Marine Johannès.

Une atmosphère qui s’annonce bouillante, et dans laquelle la Belgique, parmi les favorites dans la course au médaille, a trébuché ce jeudi (74-93). Malgré la jeunesse de certaines, les Bleues sont déjà aguerries à ce genre d’ambiance hostile. A l’image de Carla Leite, 22 ans, accoutumée aux grandes soirées d’Euroleague.

« C’est sûr qu’elles vont être portées par leur public » reconnaît la meneuse. « J’ai hâte d’être demain car l’ambiance va être dingue. Il va falloir qu’on arrive à rester dans notre bulle et qu’on trouve nous-même notre énergie car ce ne sont pas les fans qui vont nous en donner. »

Les Bleues sûres de leur(s) force(s)

Pas de quoi intimider les tricolores, qui paraissent imperturbables depuis leur entrée dans ce Mondial. Forte d’une immense profondeur d’effectif, les Bleues savent qu’elles peuvent faire venir le danger de partout.

« On a 12 joueuses vraiment talentueuses », clame Gabby Williams. « C’est ce qui nous permet d’être aussi sereines. À chaque fois, la joueuse du match a été différente depuis le début de la compétition. Si Marine est chaude, on lui passe la balle, si c’est moi, on me la donne… On n’est jamais seule, c’est ça notre force. »

Symbole de la confiance qui règne dans le groupe, incarnée par une Gabby Williams en feu, et parmi les favorites pour le titre de MVP de la compétition.

« Quand on arrive sur le terrain, on sent qu’on est la meilleure équipe à chaque fois. C’est ça ce qui nous a manqué pendant les dernières compétitions. Les adversaires sentaient peut-être une forme d’insécurité de notre part. Mais quand tu as de l’ego, et personne ne peut rien te dire, c’est là que tu peux gagner. »

« L’objectif n’est pas atteint »

Et si l’on pourrait penser qu’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde pour la première fois depuis 73 ans pourrait suffire au bonheur de l’équipe, les Bleues sont encore loin d’être rassasiées.

« On est contentes d’être passées, mais l’objectif n’est pas atteint », appuie Marine Johannès. « On veut vraiment une médaille sur cette Coupe du Monde. On montre de bonnes choses depuis quelques années, surtout depuis les JO. On est sur une bonne dynamique et il faut continuer comme ça. »

Reste désormais aux Bleues une séance vidéo, et un dernier entraînement samedi matin à l’Uber Arena pour préparer au mieux l’un des plus grands matchs de leur histoire.

À Berlin