Après 73 ans d’attente, les Bleues se hissent en demi-finales de la Coupe du monde !

Les Bleues mettent fin à 73 ans de disette ! Absentes du dernier carré de la Coupe du monde depuis 1953, les Tricolores ont parfaitement maîtrisé leur quart de finale ce jeudi face à la Chine (90-61), qui les avait justement privées de demi-finale quatre ans plus tôt.

Déterminée à ne pas subir le même sort, Gabby Williams lance les hostilités à mi-distance, avant que Leïla Lacan ne provoque une violation des huit secondes sur la possession suivante. La meneuse est ensuite la première Française à faire mouche derrière l’arc, avant que Manman Zhang ne lui réponde immédiatement (5-5).

La géante muselée

Sous l’impulsion de sa capitaine, déjà au diapason, l’Equipe de France crée le premier écart (7-14). Mais la Chine parvient à répondre avec un 13-4 orchestré par son intérieure Han Xu, déjà à 8 points et 4 rebonds à l’issue du premier quart-temps (20-18).

Une dynamique inversée par Marine Johannès, qui relance les Bleues en attaque pour inscrire 9 points dans les dix premières minutes. De l’autre côté du terrain, la géante Zhang Ziyu est parfaitement contenue par Dominique Malonga, tandis que la Chine reste muette pendant les trois dernières minutes de la période (20-25).

Dans la lignée de ce qu’elles avaient montré en fin de premier tour, les Tricolores se mettent ensuite à artiller de loin. Valériane Ayayi, Gabby Williams puis Carla Leite trouvent successivement la mire pour offrir à la France sa plus belle avance de l’après-midi (23-34).

Des Bleues toujours aussi efficaces

Toujours à 3-points, Pauline Astier et Janelle Salaün mettent ensuite fin à un léger temps faible offensif (29-42). Très actives également au rebond offensif, avec neuf prises à la pause dont cinq pour Dominique Malonga, les Bleues rentrent aux vestiaires avec 17 longueurs d’avance (31-48).

Un rythme conservé au retour des vestiaires, à l’image d’une nouvelle réussite primée de Leïla Lacan (31-51). Malgré une légère baisse de rigueur défensive, la France garde la main au tableau d’affichage, toujours portée par la meneuse du Sun, très en jambes (41-57).

De retour aux affaires, Marine Johannès fait à nouveau parler son adresse à longue distance avec deux nouveaux tirs primés (41-65). Malgré un buzzer-beater de Zhang Ziyu, les Bleues disposent d’un matelas plus que confortable à l’entame du dernier quart-temps (48-70).

Comme lors de plusieurs rencontres depuis le début du tournoi, les Françaises se sont suffisamment facilité la tâche pour aborder les dix dernières minutes sans trembler. Leur adresse extérieure baisse légèrement, mais leur avance reste intacte jusqu’au bout pour s’imposer largement (90-61).

Et 73 ans après leur dernière apparition dans le dernier carré mondial, les Bleues sont donc en demi-finale. Elles y affronteront soit l’Allemagne, pays hôte, soit la Belgique, dans ce qui pourrait constituer un remake de la demi-finale des Jeux olympiques de Paris 2024…

À Berlin