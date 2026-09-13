Klay Thompson mène le Heat en bateau

Parti à Miami cet été, après avoir été libéré par les Mavericks, Klay Thompson a rejoint la Floride pour des raisons d’abord sportives. Son profil était notamment recherché pour entourer Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Une évidence à ses yeux.
Mais le « Splash Brother » avait aussi quelques raisons plus personnelles d’apprécier cette destination. Miami se trouve notamment plus près des Bahamas, dont est originaire son père Mychal, et offre à ce grand amateur de navigation de nombreuses possibilités d’escapades en mer.
Désormais surnommé « Biscayne Klay », en référence à Biscayne Bay, Key Biscayne et Biscayne National Park, Klay Thompson n’a donc pas tardé à embarquer ses nouveaux coéquipiers.
Ce week-end, Giannis Antetokounmpo a ainsi partagé un cliché de cette sortie sur ses réseaux sociaux, avec la légende : « Balade en bateau avec Captain Klay ».
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’ancien joueur des Warriors profite d’une sortie sur l’eau pour apprendre à connaître ses nouveaux partenaires. À son arrivée à Dallas il y a deux ans, il avait déjà organisé une escapade similaire avec ses coéquipiers.
« Ces moments entre coéquipiers sont ceux que l’on chérit toute sa vie. […] Je chérirai ce souvenir pour toujours. C’est ce qui fait la beauté d’être un vétéran : essayer de montrer aux plus jeunes un autre aspect de la vie que nous n’avons pas l’occasion de découvrir une fois la saison commencée », expliquait alors Klay Thompson.
À Miami, le « training camp » débutera le 29 septembre. En attendant de construire ses automatismes sur le parquet, le nouveau groupe du Heat commence donc déjà à apprendre à se connaître… au large de South Beach.
|Klay Thompson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|GS
|66
|24:22
|44.3
|41.4
|86.8
|0.4
|2.1
|2.4
|2.0
|2.3
|0.7
|1.6
|0.3
|12.5
|2012-13
|GS
|82
|35:48
|42.2
|40.1
|84.1
|0.4
|3.3
|3.7
|2.2
|2.9
|1.0
|1.9
|0.5
|16.6
|2013-14
|GS
|81
|35:24
|44.4
|41.7
|79.5
|0.5
|2.6
|3.1
|2.2
|2.9
|0.9
|1.7
|0.5
|18.4
|2014-15
|GS
|77
|31:53
|46.3
|43.9
|87.9
|0.4
|2.9
|3.2
|2.9
|1.6
|1.1
|1.9
|0.8
|21.7
|2015-16
|GS
|80
|33:20
|47.0
|42.5
|87.3
|0.4
|3.4
|3.8
|2.1
|1.9
|0.8
|1.7
|0.6
|22.1
|2016-17
|GS
|78
|35:15
|46.8
|41.4
|85.3
|0.6
|3.0
|3.7
|2.1
|1.8
|0.8
|1.6
|0.5
|22.3
|2017-18
|GS
|73
|34:18
|48.8
|44.0
|83.7
|0.4
|3.4
|3.8
|2.5
|1.6
|0.8
|1.8
|0.5
|20.0
|2018-19
|GS
|78
|34:00
|46.7
|40.2
|81.6
|0.5
|3.4
|3.8
|2.4
|2.0
|1.1
|1.5
|0.6
|21.5
|2021-22
|GS
|32
|29:24
|42.9
|38.5
|90.2
|0.5
|3.4
|3.9
|2.8
|1.7
|0.5
|1.3
|0.5
|20.4
|2022-23
|GS
|69
|33:02
|43.6
|41.2
|87.9
|0.6
|3.6
|4.1
|2.4
|1.9
|0.7
|1.8
|0.4
|21.9
|2023-24
|GS
|77
|29:40
|43.2
|38.7
|92.7
|0.5
|2.8
|3.3
|2.3
|1.6
|0.6
|1.5
|0.5
|17.9
|2024-25
|DAL
|72
|27:18
|41.2
|39.1
|90.5
|0.6
|2.8
|3.4
|2.0
|1.1
|0.7
|1.2
|0.4
|14.0
|2025-26
|DAL
|69
|21:42
|39.3
|38.3
|76.6
|0.3
|1.8
|2.1
|1.4
|1.0
|0.5
|0.9
|0.3
|11.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.