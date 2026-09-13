Klay Thompson mène le Heat en bateau

Parti à Miami cet été, après avoir été libéré par les Mavericks, Klay Thompson a rejoint la Floride pour des raisons d’abord sportives. Son profil était notamment recherché pour entourer Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Une évidence à ses yeux.

Mais le « Splash Brother » avait aussi quelques raisons plus personnelles d’apprécier cette destination. Miami se trouve notamment plus près des Bahamas, dont est originaire son père Mychal, et offre à ce grand amateur de navigation de nombreuses possibilités d’escapades en mer.

Désormais surnommé « Biscayne Klay », en référence à Biscayne Bay, Key Biscayne et Biscayne National Park, Klay Thompson n’a donc pas tardé à embarquer ses nouveaux coéquipiers.

Ce week-end, Giannis Antetokounmpo a ainsi partagé un cliché de cette sortie sur ses réseaux sociaux, avec la légende : « Balade en bateau avec Captain Klay ».

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’ancien joueur des Warriors profite d’une sortie sur l’eau pour apprendre à connaître ses nouveaux partenaires. À son arrivée à Dallas il y a deux ans, il avait déjà organisé une escapade similaire avec ses coéquipiers.

« Ces moments entre coéquipiers sont ceux que l’on chérit toute sa vie. […] Je chérirai ce souvenir pour toujours. C’est ce qui fait la beauté d’être un vétéran : essayer de montrer aux plus jeunes un autre aspect de la vie que nous n’avons pas l’occasion de découvrir une fois la saison commencée », expliquait alors Klay Thompson.

À Miami, le « training camp » débutera le 29 septembre. En attendant de construire ses automatismes sur le parquet, le nouveau groupe du Heat commence donc déjà à apprendre à se connaître… au large de South Beach.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21:42 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.