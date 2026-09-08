Klay Thompson valide son nouveau surnom

Parmi les raisons qui ont poussé Klay Thompson à rejoindre l’armada du Heat, il y a bien sûr le défi sportif, avec un rôle à jouer au sein d’une formation taillée pour le titre, quitte à laisser environ 10 millions de dollars de côté. Il y avait aussi la perspective de retrouver un compagnon de bataille avec Andrew Wiggins, mais ce n’est pas tout.

En ralliant la Floride, Klay Thompson s’est également rapproché des Bahamas, dont son père Mychal Thompson, double champion NBA avec les Lakers en 1987 et 1988, est originaire. L’arrière s’investit depuis plusieurs années pour le basket bahamien et entretient un lien particulier avec l’archipel.

Un attachement qui colle à une autre de ses passions : la mer. Klay Thompson est un grand amateur de navigation et de fonds marins, au point d’avoir déjà fait de son bateau et de ses escapades sur l’eau une partie de son image.

Un surnom de plus pour « Game 6 Klay »

De quoi inspirer un nouveau surnom depuis son arrivée à Miami : « Biscayne Klay ». Interrogé à ce sujet, le principal intéressé a validé l’idée. « J’adore. Tout ce qui est en rapport avec l’océan… Je suis un vrai passionné de la mer. Capitaine de navire, c’est tout moi. Donc Biscayne Klay, partons là-dessus », a-t-il répondu.

La Biscayne Bay borde Miami et s’étend jusqu’à Key Biscayne, au sud de la ville. La région abrite également le Biscayne National Park, un parc national presque entièrement marin, ce qui rend le surnom particulièrement adapté aux goûts du nouveau joueur du Heat.

Voilà qui viendra compléter une collection déjà bien fournie. Klay Thompson est surtout connu sous les surnoms de « Splash Brother », « Game 6 Klay » ou encore « Killa Klay ». En Chine, il a également hérité de celui de « Soup God », en raison de la proximité phonétique entre son nom de famille et le mot mandarin désignant la soupe.

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21:42 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.