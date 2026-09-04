Klay Thompson et Andrew Wiggins, les retrouvailles

Deux ans après avoir quitté Golden State, Klay Thompson va retrouver à Miami l’un des hommes avec lesquels il avait reconquis le titre NBA en 2022. Libéré par Dallas puis recruté par le Heat, le quadruple champion NBA rejoint Andrew Wiggins, arrivé en Floride avant lui.

« Andrew a été le premier à me parler, parce que je crois que c’est le seul qui avait encore mon numéro de téléphone », avait plaisanté Klay Thompson lors de sa conférence de présentation à Miami. « Ça m’a fait plaisir de discuter avec Wigs. Nous avons une belle histoire ensemble. Gagner un titre ensemble, c’était vraiment incroyable. »

Arrivé à Golden State en 2020, Andrew Wiggins avait joué un rôle majeur dans le sacre de 2022. All-Star cette saison-là, l’ailier s’était notamment chargé des missions défensives les plus compliquées, un apport d’autant plus précieux que Klay Thompson revenait alors de deux très graves blessures.

« Il rendait mon travail tellement plus facile parce que c’est un excellent défenseur », se souvient Klay Thompson. « Je n’avais plus besoin de défendre chaque soir sur le meilleur joueur adverse comme auparavant. Il m’a vraiment facilité la vie. »

Une complémentarité que les deux hommes vont désormais tenter de retrouver sous les couleurs du Heat. Et l’enthousiasme est partagé puisque Andrew Wiggins voit dans l’arrivée de son ancien coéquipier un renfort précieux pour une équipe de Miami qui espère jouer les premiers rôles.

« C’est l’un des joueurs les plus compétitifs avec lesquels j’ai joué. L’avoir avec nous va être incroyable », explique-t-il. « Il est unique. Il apporte cette mentalité de champion à l’équipe et je pense que nous pouvons faire quelque chose de spécial cette saison. Il peut en être une pièce importante. »

À Golden State, Thompson et Wiggins avaient parfaitement trouvé leur complémentarité autour de Stephen Curry. À Miami, leur rôle sera différent puisqu’ils devront désormais épauler Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.