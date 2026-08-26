Pour Klay Thompson, rejoindre le Heat était une évidence

Après deux saisons difficiles à Dallas, Klay Thompson était prêt à tourner la page. Le fils de Mychal Thompson n’a pas hésité à consentir l’effort financier nécessaire pour se libérer de sa troisième année de contrat avec les Mavs, dans un seul but : retrouver les sommets de la ligue au sein d’un candidat au titre.

On aurait pu imaginer un retour à Golden State aux côtés de ses compères Stephen Curry et Draymond Green, ou bien un défi à relever du côté des Lakers, comme son papa. Mais c’est finalement à Miami que Klay Thompson a choisi de poursuivre sa carrière, avec un contrat bien moins lucratif, à un peu plus de 5 millions de dollars la saison sur deux ans. Mais à y regarder de plus près, le choix de rallier la Floride avait tout d’une évidence pour lui.

Travail, ambition et exigence

Miami est la grande ville américaine la plus proche des Bahamas, d’où il est resté très proche grâce à son père. Au Heat, il va aussi retrouver son ancien coéquipier Andrew Wiggins qu’il a connu aux Warriors, mais il va surtout intégrer une équipe taillée pour aller se battre pour le titre depuis l’arrivée de Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis mais aussi de Tim Hardaway Jr pour épauler Bam Adebayo.

« J’ai déjà goûté à la victoire et il n’y a vraiment rien de comparable », a-t-il déclaré. « La perspective de gagner à nouveau au plus haut niveau m’attirait énormément. En regardant le roster, il se trouve que ça collait plutôt bien, avec ma capacité d’espacer le jeu, d’attaquer au large et aussi d’avoir de gros défenseurs derrière moi. À ce stade de ma carrière, je dois jouer un rôle bien spécifique. J’espère aussi que ma voix portera dans cette équipe et que je pourrais aussi être un leader par l’exemple ».

À tout cela s’ajoute la présence d’Erik Spoelstra, qui a développé une vraie identité depuis sa prise de pouvoir sur le banc du Heat en 2008, basée sur l’éthique de travail, l’exigence et le dépassement de soi. Un détail de plus à ne pas négliger, qui a contribué à pousser le « Splash Brother » à tenter l’aventure à Miami.

« Pour être honnête, je ne le connaissais pas vraiment. Mais je connais son histoire, je sais l’immense respect qu’il inspire dans le monde du basket. Et puis, on vient de la même ville, donc j’ai entendu beaucoup de bien de lui. Il a fréquenté Jesuit, tout comme mon frère, et j’ai beaucoup d’amis de la famille qui le connaissent depuis longtemps et n’en disent que du bien. Je sais aussi qu’il a travaillé à plusieurs reprises avec Steve Kerr avec Team USA, et que Steve n’avait que des éloges à son égard aussi, tout comme mes amis qui ont joué pour le Heat », a-t-il souligné. « Je sais que c’est un environnement exigeant, très compétitif, et c’est ce qui m’a donné envie de venir ici. C’est quelque chose qui, je pense, correspond parfaitement à mon état d’esprit. Ça a donc été un choix facile pour moi. »

Montrer qu’il en a encore sous le capot

Après avoir augmenté le niveau de son roster, l’arrivée de Klay Thompson constitue un peu la cerise sur le gâteau de cette intersaison pour Erik Spoelstra, plus que satisfait de récupérer « l’un des meilleurs de tous les temps ».

« Notre équipe va susciter beaucoup d’attention cette année. C’est exactement ce qu’on voulait », a-t-il précisé, avant d’évoquer le rôle que KT pourrait occuper lors de la saison à venir, sur et en dehors du terrain. « Nous sommes très enthousiastes à cette idée. Nous avons toujours eu un immense respect pour lui. C’est un champion aux nombreux titres… Il sait comment gagner. Il sait comment aider les autres. Il possède un excellent QI basket. Il a coeur d’être un véritable joueur complet, aussi performant en attaque qu’en défense ».

L’arrivée de Klay Thompson à Miami marque aussi un nouveau départ pour le joueur après l’échec de son aventure à Dallas, où il pensait pouvoir faire franchir un cap aux finalistes NBA 2024. L’expérience n’a pas connu la tournure espérée, entre le départ de Luka Doncic dès début 2025, puis un exercice 2025/26 décevant…

« C’est en quelque sorte une saison de rachat pour moi, pour montrer que je peux encore contribuer à la victoire, de manière régulière. J’ai hâte de me mettre au travail. C’est assez surréaliste d’être ici. Mais quel honneur ! ».

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GS 66 24:22 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GS 82 35:48 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GS 81 35:24 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GS 77 31:53 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GS 80 33:20 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GS 78 35:15 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GS 73 34:18 48.8 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GS 78 34:00 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GS 32 29:24 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GS 69 33:02 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GS 77 29:40 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27:18 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21:42 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.