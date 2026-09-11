Caitlin Clark et Angel Reese prennent enfin plaisir à jouer ensemble

Depuis la finale NCAA 2023 entre Iowa et LSU, Caitlin Clark et Angel Reese sont régulièrement présentées comme les deux visages d’une rivalité qui a largement dépassé les terrains. Une opposition qui les a suivies lors de leurs premiers duels en WNBA, même si Angel Reese avait déjà assuré qu’il n’existait aucune « haine » entre elles.

Trois ans plus tard, les voilà pourtant réunies. Retenues toutes les deux dans l’effectif américain pour la Coupe du monde, elles disputent à Berlin leur première grande compétition internationale avec Team USA.

Et les deux joueuses semblent plutôt apprécier l’expérience…

« Peu importe ce qu’il se passe, il y aura toujours des gens pour créer ces histoires et dire ce qu’ils veulent », répond Caitlin Clark à ESPN à propos des nombreuses interprétations autour de leur relation. La meneuse d’Indiana apprécie au contraire l’intensité et l’esprit de compétition de sa coéquipière.

« On peut compter l’une sur l’autre »

De son côté, Angel Reese préfère mettre en avant ce rapprochement naturel entre les jeunes joueuses de la sélection américaine. Outre Caitlin Clark, elle découvre cette compétition avec Paige Bueckers ouAliyah Boston.

« On peut compter l’une sur l’autre, s’appuyer l’une sur l’autre », explique-t-elle. « C’est notre première grande compétition internationale, donc pouvoir jouer ensemble, apprendre à se connaître et traverser tout ce processus ensemble, c’est sympa. »

Quelques scènes aperçues depuis le début du Mondial illustrent d’ailleurs cette complicité naissante. Face à la Chine, Angel Reese avait ainsi retenu Caitlin Clark au moment où cette dernière s’apprêtait à entrer sur le parquet avant d’en avoir officiellement reçu l’autorisation.

« L’arbitre s’était déjà énervé contre moi plusieurs fois, donc elle m’évitait simplement de me faire encore gronder », en a d’ailleurs plaisanté Caitlin Clark.

Après la victoire difficile contre l’Italie, la joueuse du Fever s’était également excusée en passant devant Angel Reese pendant une interview, récoltant au passage un sourire et un « high-five ».

Bientôt de nouveau adversaires ?

Ce n’est pas la première fois que les deux rivales portent le même maillot. En 2024, Caitlin Clark et Angel Reese avaient joué ensemble lors du All-Star Game, remporté par Team WNBA face à la sélection olympique américaine.

Mais cette Coupe du monde leur permet pour la première fois de construire une véritable relation de coéquipières sur plusieurs semaines.

Une parenthèse qui ne durera toutefois pas éternellement. À la reprise de la WNBA, Caitlin Clark retrouvera Indiana tandis qu’Angel Reese rejoindra Atlanta. Les deux équipes, qui se sont longtemps disputé les premières places de la conférence, pourraient même se retrouver en playoffs.

D’ici là, elles ont surtout un objectif commun : permettre à Team USA d’aller chercher un nouveau titre mondial.