Caitlin Clark et Angel Reese se tirent la bourre pour la quatrième place

Les Lynx devraient finir en tête du classement, mais, derrière elles, rien n’est acté et la course à la quatrième place continue de battre son plein. Parmi les équipes en lice, il y a le Fever et le Dream qui se rencontraient à Atlanta ce dimanche.

Un duel haletant qui a tenu toutes ses promesses puisque le score est à égalité à dix secondes du terme. Rhyne Howard tente sa chance de loin, mais ne touche même pas le panier. Le cuir arrive dans les mains d’Angel Reese qui peut sceller le sort du match sous le cercle, mais elle se manque. Naz Hillmon prend le rebond, mais elle n’est pas plus en réussite que sa coéquipière et la rencontre part en prolongation.

«Il devait y avoir un écran, mais elles ont oublié. Rhyne a tiré et nous avions dit à Angel et Naz de tenter de prendre le rebond offensif pour nous offrir une seconde chance. C’est exactement ce qu’elles ont fait et nous avons eu deux bons tirs en fin de rencontre, mais le ballon est ressorti», résume Karl Smesko.

Le Fever s’installe à la quatrième place

Dans la période supplémentaire, le Fever compte sur Makayla Timpson pour creuser l’écart. Si le Dream revient en fin de rencontre, Caitlin Clark ne tremble pas aux lancers-francs et le Fever s’impose 95 à 91.

«En arrivant à chaque match, nous savons à quel point la victoire est importante pour espérer avoir l’avantage du terrain en playoffs», souligne Caitlin Clark. «Stephanie [White] a soulevé un point intéressant après la rencontre. Cela ressemblait vraiment à un match de playoffs avec plusieurs ajustements.»

Comme l’évoque Caitlin Clark, cette victoire du Fever sur le Dream risque de beaucoup compter en cette fin de saison. Grâce à ce succès, Indiana (23-12) conserve sa quatrième place et s’offre un léger matelas d’avance sur Atlanta (21-13). Avec neuf matchs à jouer, la franchise d’Indianapolis espère conserver cette position au classement et peut même grimper à la troisième place, actuellement occupée par les Aces (24-12).

«Nous savons, surtout depuis la saison dernière, à quel point l’avantage du terrain est important», rappelle Stephanie White. En 2025, le Fever avait terminé sixième et avait joué ses deux séries de playoffs sans avoir l’avantage du terrain avant de tomber lors du cinquième match décisif à Las Vegas. «Nous savons que chaque match est important et nous ne voulons pas nous projeter trop loin.»

Le Dream et le Fever n’ont pas le droit à l’erreur

Un rapide coup d’œil au calendrier permet de constater que le Fever s’apprête à vivre une fin de saison corsée avec des affrontements face à des adversaires directs tels que le Liberty, les Wings et les Mystics. Indiana bouclera sa saison régulière avec deux duels face aux Lynx.

De son côté, Atlanta s’apprête à partir pour un «road trip» de quatre matchs à l’Ouest avec un premier déplacement à Las Vegas où la victoire sera impérative pour les deux formations. Les Géorgiennes enchaîneront avec deux déplacements à Los Angeles, entrecoupés par un voyage à Phoenix pour défier le Mercury.

«Nous sommes au courant du classement et de notre position», affirme Caitlin Clark. «C’est notre dernier affrontement face à la plupart de ces équipes et beaucoup d’entre elles sont vraiment fortes et nous pourrions les croiser en playoffs.»

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