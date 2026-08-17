Le choc Dream – Fever a tenu toutes ses promesses !

Il aura fallu cinq minutes supplémentaires pour départager deux des meilleures équipes de la conférence Est. Et alors qu’on attendait Caitlin Clark, Kelsey Mitchell ou Allisha Gray pour jouer les héroïnes, c’est finalement Makayla Timpson qui a pris les commandes dans le « money time ».

La jeune intérieure a terminé avec 20 points, son nouveau record en carrière, et elle a surtout inscrit les trois premiers paniers d’Indiana en prolongation pour permettre au Fever de s’imposer 95-91.

Un succès précieux puisque Indiana (23-12) consolide ainsi sa quatrième place, synonyme d’avantage du terrain au premier tour des playoffs, devant Atlanta (21-13).

Avant d’en arriver là, les deux équipes s’étaient longtemps rendu coup pour coup. Le premier quart-temps s’achevait sur une parfaite égalité (21-21), avant qu’Indiana ne commence à prendre le dessus dans la raquette. Derrière le pick-and-roll entre Caitlin Clark et ses intérieures, le Fever prenait ainsi neuf longueurs d’avance (36-27).

Atlanta renverse le match avant la pause

Privé au dernier moment de Jordin Canada, malade, et sans Brionna Jones, touchée à la jambe gauche, Atlanta trouvait pourtant les ressources pour complètement inverser la tendance. Sous l’impulsion d’Angel Reese et surtout d’une Allisha Gray intenable, le Dream répondait par un 17-4 pour virer en tête à la pause (44-40).

La dynamique se poursuivait après le repos. Un 3-points de Te-Hina Paopao donnait huit longueurs d’avance aux locales (58-50), et Allisha Gray continuait son festival. Avec 27 points après trois quart-temps, elle permettait à Atlanta d’aborder la dernière période avec une avance confortable (72-64). Elle allait finalement égaler son record en carrière avec 32 points, accompagnés de 5 rebonds et 4 passes.

Kelsey Mitchell arrache la prolongation

Mais Indiana s’accrochait. Pour son 30e anniversaire, Sophie Cunningham redonnait même l’avantage au Fever sur un panier avec la faute (78-77).

Atlanta repassait devant, avant que Kelsey Mitchell ne sorte l’un des tirs du match : son 3-points à 1:05 de la fin ramenait les deux équipes à égalité (81-81). Le Dream disposait ensuite de la dernière possession, mais manquait trois tentatives successives. Direction la prolongation.

Angel Reese, auteure de 15 points, 14 rebonds et 6 passes, frappait la première, mais c’était ensuite le moment de Makayla Timpson. L’intérieure inscrivait les trois premiers paniers du Fever dans la période supplémentaire, dont deux en collaboration avec Caitlin Clark, pour placer Indiana aux commandes.

Kelsey Mitchell se chargeait ensuite de porter le coup presque définitif avec un layup à 13 secondes du terme. Un panier qui lui permettait également d’atteindre les 20 points pour le 19e match consécutif ! Atlanta revenait une dernière fois à 93-91, mais Caitlin Clark ne tremblait pas sur la ligne des lancers francs pour assurer la victoire.

La meneuse termine ainsi avec 26 points et 9 passes, tandis qu’Indiana repart d’Atlanta avec une victoire particulièrement importante dans la course au Top 4. Et avec une nouvelle héroïne : Makayla Timpson.

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