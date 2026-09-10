Gregg Popovich continue de coacher Dylan Harper… par SMS

Après une première saison conclue par une participation aux Finals NBA avec les Spurs, Dylan Harper ne compte pas se reposer sur ses acquis. Le deuxième choix de la Draft 2025 a profité de l’été pour travailler son physique, son tir et son dribble, mais il peut également compter sur quelques conseils particulièrement avisés.

Car Gregg Popovich garde toujours un œil attentif sur son évolution. Même s’il a laissé les commandes de l’équipe à Mitch Johnson, le légendaire entraîneur légendaire communique directement avec Dylan Harper, notamment lorsqu’il estime que le jeune arrière ne joue pas avec suffisamment d’agressivité.

« Il me connaît peut-être mieux que je ne me connais moi-même », explique Dylan Harper à Scoop B. « Dans les moments où je peux être un peu passif ou pas assez agressif, il va tranquillement m’envoyer un message pour me dire : ‘Non, ce n’est pas comme ça que tu vas jouer. Tu vas jouer comme nous savons que tu peux jouer.’ »

« Être ainsi poussé par une légende comme lui… »

Une attention forcément particulière pour un joueur qui n’avait encore que 19 ans lorsqu’il a débarqué en NBA. « Être ainsi poussé par une légende comme lui, c’est incroyable », poursuit-il à propos de celui qui a accompagné toute la construction de la dynastie des Spurs.

Gregg Popovich n’est d’ailleurs pas le seul à accompagner sa progression. Dylan Harper se montre également très élogieux envers Mitch Johnson, désormais installé sur le banc dans l’ère post-Popovich de San Antonio. Il explique qu’il apprécie notamment son passé de joueur et sa proximité avec son groupe.

« Il correspond parfaitement à cette équipe. C’est un coach proche des joueurs », estime l’arrière. « Il a ce CV qui fait que vous devez le respecter. Il grandit en même temps que nous. »

Après les Finals, franchir un nouveau cap

Après avoir tourné à 11,8 points, 3,9 passes et 3,4 rebonds en saison régulière, Dylan Harper a ainsi changé de dimension en playoffs. Il avait notamment crevé l’écran en finale de conférence, avant d’également briller en Finals.

Une expérience dont il veut désormais profiter pour passer un nouveau cap, au sein d’une ligne arrière où il doit toujours composer avec Stephon Castle et De’Aaron Fox. Un vétéran dont il a d’ailleurs récemment salué l’importance dans son développement.

Et à San Antonio, même s’il n’est plus sur le banc, Gregg Popovich n’est manifestement jamais très loin…

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.