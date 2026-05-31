Les Spurs, deuxièmes plus jeunes finalistes de l’histoire

Il y a un an, le Thunder devenait la plus jeune équipe depuis les Blazers de 1977 à se qualifier pour les Finals (en pondérant par rapport à l’utilisation effective des joueurs). Douze mois plus tard, les Spurs font mieux que les actuels champions en titre, même s’ils restent derrière la bande de Bill Walton il y a près d’un demi-siècle.

En prenant en compte les minutes jouées dans ces playoffs 2026, l’âge moyen pondéré des joueurs de San Antonio s’élève ainsi à 25 ans et 20 jours. C’est donc mieux que celui d’Oklahoma City en 2025 (25 ans et 222 jours), mais toujours moins bien que ceux de Portland en 1977 (24 ans et 339 jours).

À l’époque, les Blazers comptaient dans leurs rangs Bill Walton (24 ans) bien sûr, mais également Maurice Lucas (25 ans), Lionel Hollins (23 ans), Bob Gross (23 ans) ou encore Johnny Davis (21 ans).

Tout l’inverse des Spurs de 2014

Cette année, les Spurs possèdent un noyau dur constitué de Victor Wembanyama (22 ans), Stephon Castle (21 ans), Dylan Harper (20 ans), Devin Vassell (25 ans), Keldon Johnson (26 ans), Julian Champagnie (24 ans) et Carter Bryant (20 ans), sans oublier De’Aaron Fox (28 ans), Luke Kornet (30 ans) et Harrison Barnes (34 ans) pour faire office de – jeunes – vétérans. Le tout dirigé par Mitch Johnson (39 ans).

Cela contraste fortement avec l’effectif de San Antonio de 2014 qui, lors de la dernière finale NBA de la franchise, était composé de Tim Duncan (38 ans), Tony Parker (32 ans), Manu Ginobili (36 ans), Boris Diaw (32 ans) et Tiago Splitter (29 ans), avec aussi Kawhi Leonard (22 ans), Patty Mills (25 ans) et Danny Green (26 ans) pour baisser la moyenne du groupe de Gregg Popovich (65 ans), dont l’âge moyen pondéré dépassait les 29 ans.

C’est en tout cas la confirmation du rajeunissement des meilleures équipes de la ligue, même s’il y a davantage d’expérience du côté des Knicks de 2026 : Jalen Brunson (29 ans), Karl-Anthony Towns (30 ans), OG Anunoby (28 ans), Josh Hart (31 ans), Mikal Bridges (29 ans), Mitchell Robinson (28 ans), Miles McBride (25 ans), Landry Shamet (29 ans), Jordan Clarkson (33 ans) ou bien Jose Alvarado (28 ans).