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Les Spurs, deuxièmes plus jeunes finalistes de l’histoire

Publié le 31/05/2026 à 16:53 Twitter Facebook

Dans l’histoire, seuls les Blazers de 1977 étaient plus jeunes que les Spurs de 2026 au moment d’accéder aux Finals.

Il y a un an, le Thunder devenait la plus jeune équipe depuis les Blazers de 1977 à se qualifier pour les Finals (en pondérant par rapport à l’utilisation effective des joueurs). Douze mois plus tard, les Spurs font mieux que les actuels champions en titre, même s’ils restent derrière la bande de Bill Walton il y a près d’un demi-siècle.

En prenant en compte les minutes jouées dans ces playoffs 2026, l’âge moyen pondéré des joueurs de San Antonio s’élève ainsi à 25 ans et 20 jours. C’est donc mieux que celui d’Oklahoma City en 2025 (25 ans et 222 jours), mais toujours moins bien que ceux de Portland en 1977 (24 ans et 339 jours).

À l’époque, les Blazers comptaient dans leurs rangs Bill Walton (24 ans) bien sûr, mais également Maurice Lucas (25 ans), Lionel Hollins (23 ans), Bob Gross (23 ans) ou encore Johnny Davis (21 ans).

Tout l’inverse des Spurs de 2014

Cette année, les Spurs possèdent un noyau dur constitué de Victor Wembanyama (22 ans), Stephon Castle (21 ans), Dylan Harper (20 ans), Devin Vassell (25 ans), Keldon Johnson (26 ans), Julian Champagnie (24 ans) et Carter Bryant (20 ans), sans oublier De’Aaron Fox (28 ans), Luke Kornet (30 ans) et Harrison Barnes (34 ans) pour faire office de – jeunes – vétérans. Le tout dirigé par Mitch Johnson (39 ans).

Cela contraste fortement avec l’effectif de San Antonio de 2014 qui, lors de la dernière finale NBA de la franchise, était composé de Tim Duncan (38 ans), Tony Parker (32 ans), Manu Ginobili (36 ans), Boris Diaw (32 ans) et Tiago Splitter (29 ans), avec aussi Kawhi Leonard (22 ans), Patty Mills (25 ans) et Danny Green (26 ans) pour baisser la moyenne du groupe de Gregg Popovich (65 ans), dont l’âge moyen pondéré dépassait les 29 ans.

C’est en tout cas la confirmation du rajeunissement des meilleures équipes de la ligue, même s’il y a davantage d’expérience du côté des Knicks de 2026 : Jalen Brunson (29 ans), Karl-Anthony Towns (30 ans), OG Anunoby (28 ans), Josh Hart (31 ans), Mikal Bridges (29 ans), Mitchell Robinson (28 ans), Miles McBride (25 ans), Landry Shamet (29 ans), Jordan Clarkson (33 ans) ou bien Jose Alvarado (28 ans).

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Victor Wembanyama 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 3.1 2.4 25.0
De'aaron Fox 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 0.3 2.3 18.6
Stephon Castle 68 29:58 47.1 33.2 73.4 1.4 3.9 5.3 7.4 3.2 1.1 0.3 3.3 16.7
Devin Vassell 67 30:30 43.7 38.4 81.5 0.6 3.4 4.0 2.5 0.9 0.9 0.4 1.6 13.9
Keldon Johnson 82 23:18 51.9 36.3 79.4 1.7 3.7 5.4 1.4 0.9 0.6 0.1 2.0 13.2
Dylan Harper 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 1.4 0.8 0.3 2.0 11.8
Julian Champagnie 82 27:38 43.7 38.1 84.4 0.9 4.9 5.8 1.5 0.8 0.8 0.5 1.6 11.1
Harrison Barnes 77 25:48 45.6 38.8 82.9 0.8 2.0 2.8 1.9 0.8 0.6 0.2 1.1 9.9
Luke Kornet 68 21:02 64.3 0 82.5 2.7 3.4 6.1 1.9 0.4 0.5 1.0 1.8 6.5
Carter Bryant 71 11:31 40.8 33.5 71.4 0.5 2.0 2.5 0.7 0.5 0.2 0.3 1.3 4.2
Jeremy Sochan 28 12:47 47.5 25.7 68.8 0.9 1.7 2.6 1.0 0.6 0.4 0.2 1.8 4.1
Kelly Olynyk 42 8:34 49.0 25.5 71.1 0.6 1.2 1.8 1.2 0.6 0.4 0.1 0.9 3.2
Riley Minix 3 2:40 66.7 33.3 0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 3.0
David Jones Garcia 11 6:11 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.5 0.5 0.1 0.5 2.9
Lindy Waters Iii 40 7:08 37.5 34.2 66.7 0.1 0.7 0.7 0.5 0.2 0.2 0.0 0.6 2.4
Jordan Mclaughlin 44 6:25 41.8 42.5 85.7 0.2 0.6 0.7 0.9 0.3 0.5 0.0 0.3 2.0
Harrison Ingram 7 3:43 83.3 100.0 0 0.4 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 1.6
Stanley Umude 2 3:30 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0
Bismack Biyombo 25 5:38 60.0 0 71.4 0.2 0.8 1.0 0.2 0.3 0.2 0.1 1.1 0.9
Mason Plumlee 6 7:50 100.0 0 50.0 1.2 1.0 2.2 0.7 0.5 0.7 0.0 1.2 0.8

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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