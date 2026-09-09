Dylan Harper apporte son soutien à De’Aaron Fox

Dylan Harper a vécu sa première année en NBA à toute vitesse, avec un rôle important en sortie de banc durant la saison régulière avant de poursuivre sa progression lors de ses premiers playoffs, jusqu’aux NBA Finals perdues face aux Knicks. Au cours de cette folle aventure, le meneur/arrière de 20 ans a pu bénéficier de l’expérience et des conseils de son coéquipier De’Aaron Fox pour l’aider à « ralentir » un peu le jeu.

Si la fin de parcours a été plus difficile pour De’Aaron Fox, notamment en raison d’une blessure à la cheville, Dylan Harper a su saisir sa chance pour montrer de quoi il était capable au plus haut niveau. Ses performances avaient alors alimenté les interrogations sur la future répartition des rôles entre Fox, Harper et Stephon Castle.

« Un peu comme mon oncle »

À trois semaines de la reprise du camp d’entraînement, le sophomore a justement tenu à rappeler le lien fort que les deux joueurs avaient noué, sur comme hors du terrain, au-delà des spéculations autour de leur association.

« Fox m’a pris sous son aile pendant toute ma première année, m’a aidé et m’a permis de m’épanouir dans ce milieu. Le fait est que lui et moi, on n’a jamais eu de problème. Je n’ai jamais vu de problème à jouer avec deux ou trois meneurs de jeu sur le terrain. L’année dernière, tout le monde disait que ça n’allait pas marcher, à cause de ceci ou de cela, mais je trouve que ça a plutôt bien fonctionné cette année. Je pense qu’on a largement dépassé les attentes. Pour moi, tout ce qui compte, c’est de faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe et de gagner. Il joue un rôle essentiel dans nos victoires actuelles et futures. Je n’ai donc rien de négatif à dire à son sujet parce qu’au final, il m’a énormément appris. Il m’a appris beaucoup de choses sur la ligue, sur la façon de se battre et, tout simplement, de prendre le contrôle du match », a-t-il rappelé.

« Ce sont de petits détails : je suis proche de lui… Chaque fois que je vois son fils ou sa famille, on est tous très proches. Du coup, on a une super relation. Je plaisante tout le temps avec lui, c’est un peu comme mon oncle. Il m’apprend des choses que personne d’autre n’ayant jamais été à sa place ne pourrait m’enseigner, je pense. »

Un trident Fox – Castle – Harper à développer

Nul doute que De’Aaron Fox appréciera la référence à l’oncle, alors que les deux joueurs n’ont que huit ans d’écart ! Pour le reste, Dylan Harper est bien conscient de l’importance de son rôle et de ce que le trio Fox-Harper-Castle doit apporter en matière d’équilibre pour compléter au mieux les qualités de Victor Wembanyama.

« Je pense que ce qui nous rend si spéciaux, c’est qu’on est trois arrières dominants, mais qu’on est tous les trois capables de jouer aussi bien en attaque qu’en défense », a-t-il ajouté. « Stephon [Castle] et moi, on peut défendre sur les postes 1 à 3, voire 1 à 4. J’ai donc l’impression qu’il n’y a jamais eu d’équipe comme la nôtre, où on est tous… enfin, où on joue tous des deux côtés du terrain et où on fait preuve d’altruisme en permanence. »

Plutôt que de penser uniquement à gratter du temps de jeu à ses coéquipiers, Dylan Harper a donc profité de l’été pour travailler son physique et renforcer ses points forts. L’objectif reste de revenir plus fort à la rentrée, avec l’ambition de repartir à l’assaut du titre.

« Sans hésiter, je dirais mon physique », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait travaillé en priorité. « Je pense que c’était un enjeu majeur au moment d’attaquer l’intersaison… Pas tant pour maigrir que pour permettre à mon corps de se développer et d’atteindre sa maturité. Je me suis bien sûr entraîné en salle de musculation et j’ai travaillé ma condition physique, mais j’ai surtout cherché à peaufiner tous les aspects de mon jeu : mon tir, mon maniement du ballon, mes déplacements sur le terrain et, plus généralement, mon jeu dans son ensemble. Il y a aussi le fait que j’ai tellement appris en si peu de temps avec les Spurs que je comprends désormais comment appliquer tout cela à mon jeu et nous rendre tous meilleurs. »

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.