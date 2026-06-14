L’avenir appartient à Dylan Harper

Son lay-up qui a tapé le cercle en toute fin de match va peut-être le hanter tout l’été, mais Dylan Harper a une fois de plus crevé l’écran dans ce Game 5. Le rookie des Spurs s’est carrément comporté comme un go-to-guy en deuxième mi-temps avec ses 3-points, sa technique pour finir au cercle, mais aussi sa défense. Dans le 3e quart-temps, il plante 9 points d’affilée pour permettre aux Spurs de rêver d’un Game 6.

Et puis, la fatigue et le manque de lucidité lui coûtent quelques fautes évitables. Et puis il y a cette contre-attaque pour égaliser et ce lay-up qui ne rentre pas. « Je pense que le bon va toujours avec le mauvais. Il y a beaucoup de possessions que j’aimerais refaire différemment, mais ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut simplement continuer d’avancer » réagit-il dans le vestiaire.

La déception est immense, mais il a signé l’une des plus belles Finals NBA d’un rookie avec deux matches de suite à 20 points et plus. Seuls quatre rookies en avaient fait autant, et le dernier en date était Alvin Adams en 1976 !

Son Game 5 est superbe avec 25 points, 5 rebonds et 4 passes. Il termine cette finale avec 18 points, 6.4 rebonds et 3 passes de moyenne à 49% aux tirs en 31 minutes. Et il n’a que vingt ans !

Quel rôle la saison prochaine ?

« Nous avons beaucoup appris. Énormément de choses sur lesquelles progresser, énormément de leçons à tirer. Au final, c’était ma première saison et, vous savez, on ne peut pas avancer sans garder une attitude positive » poursuit-il. « Évidemment, nous avons perdu, et je voulais vraiment gagner ce match. Mais au final, je dois me ressaisir, rebondir et me préparer pour la saison prochaine. »

Après son Game 4, il avait parlé de déclic, et il a évidemment hâte de confirmer dès la saison prochaine.

Côté Spurs, il faudra réfléchir à lui donner un rôle plus grand, voire une place de titulaire… Pour l’instant, c’est encore trop tôt. « Je ressens surtout la douleur de la défaite. Évidemment, j’ai beaucoup d’émotions en ce moment. Mais au final, la saison prochaine arrivera vite. Comme je l’ai dit, je dois me ressaisir et me préparer pour me concentrer sur l’année prochaine » conclut-il.

Dylan Harper 25 PTS, 5 REB, 4 AST, 1 BLK, 10/19 FG, 2/4 3FG, 0 TO, 57.8% TS vs. Knicks Great ending to an amazing rookie season. https://t.co/29EgfTV0H1 pic.twitter.com/Je0ku6LfcK — Basketball Performances (@NBAPerformances) June 14, 2026

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.