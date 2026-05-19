Dylan Harper, l’autre phénomène des Spurs

Il est trop tôt pour écrire qu’une « Star Is Born » mais Dylan Harper a crevé l’écran lors de ce Game 1. Au point même d’inscrire son nom aux côtés de celui de Magic Johnson ! Titulaire en l’absence de De’Aaron Fox, le rookie des Spurs signe le match le plus complet de sa jeune carrière avec 24 points, 11 rebonds, 6 passes décisives et 7 interceptions. Seul Magic avait dépassé les cinq interceptions parmi les rookies dans un match de finale de conférence. Et d’ailleurs Harper s’empare carrément d’un record de franchise en playoffs avec ses sept «steals ».

« Je l’ai trouvé phénoménal. Je pense même qu’il a été encore meilleur défensivement. Quand on dresse la liste des joueurs qui ont été excellents ce soir, il en fait partie » estime Mitch Johnson. « C’est gratifiant, en tant que personne qui l’a soutenu toute l’année et il nous a simplement fait confiance. Il était déjà aussi fort il y a huit mois, il essayait juste d’acquérir de l’expérience, d’apprendre le système… Ce jeune homme est exactement ce que tout le monde voit en ce moment. »

Un jeune homme plein de sang-froid capable d’attaquer le cercle après avoir passé en revue la meilleure défense du pays, ou de planter un 3-points en catch-and-shoot. Avec sa patte gauche, il rappelle forcément James Harden, et il y a cette même richesse dans les fondamentaux ainsi que cette fausse lenteur.

Une maturité rare

« Je pense qu’il montre un calme et une maturité bien en avance sur son âge » poursuit son coach. « Quand on parle de l’âge de Stephon, Dylan et Victor, et on peut aussi inclure Carter, ou du manque d’expérience des autres joueurs dans ces moments-là, on l’a dit toute l’année : cela ne garantit pas toujours que ça fonctionnera, mais ces gars-là ont envie de vivre ces moments. C’est vraiment génial de voir à quel point ils sont unis et la manière dont ils attaquent ces défis. »

Quant à l’intéressé, il fait preuve d’un calme olympien en conférence de presse. Sûr de son talent, il ne s’enflamme pas, et comme Wemby, il sait que des choses plus grandes les attendent.

« Ça représente énormément… Je pense que peu de gens ont la chance de vivre une telle expérience, de faire partie d’une organisation aussi grande et d’un groupe de gars aussi exceptionnel » réagit le fils de Ron Harper. « Franchement, l’ambiance dans le vestiaire est incroyable. Et honnêtement, je ne voudrais être nulle part ailleurs. J’ai l’impression que c’est exactement là où je suis censé être. Il faut juste continuer à avancer, étape par étape. »

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.