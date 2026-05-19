Avec un monumental Victor Wembanyama, les Spurs remportent le Game 1 après deux prolongations !

Malgré l’absence surprise de De’Aaron Fox, qui souffre toujours de la cheville droite, les Spurs démarrent sur les chapeaux de roues. Le duo Stephon Castle (17 points, 11 passes, 11 ballons perdus) – Victor Wembanyama se montre agressif, leur défense dicte sa loi et ils prennent rapidement les devants (12-3).

L’entrée d’Alex Caruso (31 points, 8/14 à 3-points) change toutefois la donne. Il marque 10 des 12 premiers points du Thunder, réveille la défense des champions en titre et lance ainsi leur match. Huit points de suite de Jalen Williams (26 points), de retour de blessure, concluent un 18-5 qui donne l’avantage au Thunder (22-19). Après un quart-temps, les deux équipes sont dos à dos (27-27).

Wemby, l’épouvantail

San Antonio en remet toutefois une couche. Trois tirs à 3-points signés Keldon Johnson (13 points), Dylan Harper (24 points, 11 rebonds, 6 passes, 7 interceptions) et Carter Bryant lancent un 11-2, alors que Wemby gobe rebond après rebond (38-29). C’est de nouveau Alex Caruso et la défense du Thunder qui relancent OKC. Chaque balle perdue des Spurs ou tir rapide de loin se paie cash de l’autre côté, et Jared McCain ramène OKC à -3 (44-41).

Wembanyama prend alors les choses en main. Il continue d’être intraitable en défense, marque six points de suite, dont deux dunks sur la tête du Thunder, et un tir à 3-points de Devin Vassell (13 points) en première intention donne même dix longueurs d’avance aux Spurs (51-41) ! Pour la première fois des playoffs, OKC accuse un déficit aussi large, et le premier panier de Chet Holmgren (8 points, 8 rebonds) stoppe l’hémorragie avant la mi-temps (51-44).

Les Spurs ne flanchent pas

Malgré un Shai Gilgeous-Alexander (24 points, 7/23 aux tirs, 12 passes, 5 interceptions) muselé et maladroit, le Thunder entame le troisième quart-temps avec d’autres intentions. Après leur 6/22 à 3-points en première mi-temps, ils réussissent un 3/5 dans les quatre premières minutes de la période, et un tir primé de Lu Dort conclut un 14-6 qui leur redonne l’avantage (58-57). Un temps-mort intense de Mitch Johnson relance les Spurs. Ils trouvent Wemby à l’intérieur et répondent par un 7-0 (64-58).

Le Français met alors le bleu de chauffe et répond à l’agressivité de la défense du Thunder en attaquant le cercle sans relâche. Il passe huit fois sur la ligne des lancers francs pour garder les Spurs devant. Un regain d’adresse de SGA et de Caruso met le PayCom Center debout, mais Devin Vassell répond au buzzer (80-73).

Le Thunder réagit

Le Thunder tente de faire son effort en début de dernier quart-temps, mais le 0/3 au tir du double MVP, couplé à l’audace de Dylan Harper, n’inverse pas la tendance (89-80). Shai Gilgeous-Alexander se réveille enfin alors qu’on entre dans le money time. Il se rassure sur la ligne des lancers francs et OKC refait petit à petit son retard. L’attaque des Spurs s’enlise et, avec moins de trois minutes à jouer, tout est à refaire (91-90) !

Dans le dur, c’est encore un tir à 3-points de Devin Vassell qui soulage San Antonio, mais une faute offensive provoquée par Alex Caruso, suivie de son septième tir primé, donne l’avantage au Thunder (95-94). Après Vassell, c’est Julian Champagnie (11 points) qui convertit un tir à 3-points au buzzer des 24 secondes, mais un floater de Jalen Williams remet les deux équipes à égalité (97-97).

Une fin de match à couper le souffle

Avec moins d’une minute à jouer, deux lancers-francs de Dylan Harper sauvent les Spurs d’une possession bien mal embarquée, mais SGA lui répond (99-99).

Victor Wembanyama prend alors ses responsabilités en attaquant en tête de raquette et en marquant à mi-distance au-dessus de Jalen Williams avec 11 secondes au chrono (101-99). Shai Gilgeous-Alexander égalise sur un lay-up bien amené par le système de Mark Daigneault (101-101). Wemby a la balle de match, mais les mains actives de Caruso et Cason Wallace permettent à Chet Holmgren de contrer la star des Spurs en deuxième rideau. Prolongation !

Après plusieurs maladresses, c’est un dunk autoritaire à deux mains de Stephon Castle qui lance les hostilités. Le huitième rebond offensif de Wemby met les Spurs à +4, mais un tir primé d’Alex Caruso et une interception du Thunder inversent la tendance (106-105). Une nouvelle action défensive de Caruso se transforme en dunk de SGA (108-105).

Victor Wembanyama stratosphérique et décisif

OKC semble avoir fait le break, mais avec 26 secondes à jouer et la balle en transition, Wemby se transforme en Stephen Curry et égalise d’un tir à dix mètres (108-108) ! Les deux équipes manquent une balle de match et la rencontre se poursuit.

Comme lors de la première période supplémentaire, ce sont les Spurs qui prennent le meilleur départ grâce à un dunk rageur de Wembanyama, suivi de deux lancers francs (112-108). Cason Wallace répond à 3-points, mais un 2+1 de Dylan Harper met la pression sur OKC (115-111). Un autre tir primé de Jalen Williams redonne espoir au Thunder, mais Wemby répond avec un dunk puissant sur Holmgren avec la faute !

Un contre impressionnant de Vassell sur Holmgren débouche sur un alley-oop de Castle pour Wembanyama qui tue le match et donne l’avantage du terrain aux Spurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama envoie un message fort. Cette nuit, Wemby est devenu le deuxième joueur des Spurs, après David Robinson, à terminer un match de playoffs avec au moins 40 points et 20 rebonds. Il est même devenu le plus jeune joueur de l’histoire avec une telle ligne de stats ! Le Français a posé son empreinte sur la rencontre dès les premières minutes et il est monté en puissance. Il a marqué 14 de ses 41 points dans les prolongations. S’il a contrôlé la raquette, c’est d’un tir à dix mètres qu’il a maintenu son équipe en vie à la fin de la première prolongation.

– Un effort collectif de San Antonio. De’Aaron Fox a manqué dans le money time mais les Spurs ont tout de même réussi à l’emporter. Dylan Harper est devenu le premier Spur de l’histoire à voler sept ballons dans un match de playoffs. Stephon Castle a perdu 11 ballons mais il a été omniprésent. Devin Vassell et Julian Champagnie ont mis des 3-points ultra importants en fin de match. Malgré 21 pertes de balles, les Spurs ont réussi à imposer leur style au Thunder.

– La douche froide pour OKC. Invaincus en playoffs cette saison, le Thunder a eu une semaine pour se préparer aux Spurs mais il est difficile d’anticiper l’agressivité défensive de San Antonio et l’impact de Victor Wembanyama. Le Français a bouché la raquette pendant tout le match et ça a figé l’attaque d’Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander s’est réveillé en quatrième quart-temps et en prolongations mais il a été limité à 7/23 aux tirs. Chet Holmgren et Ajay Mitchell ont été muselés. Seuls le record de points en playoffs d’Alex Caruso et le beau retour à la compétition de Jalen Williams ont permis au Thunder de ne pas prendre l’eau lors des trois premiers quart-temps. Le Thunder doit désormais s’ajuster maintenant que les Spurs leur ont mis la fièvre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.