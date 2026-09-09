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L’heure de la retraite pour Taj Gibson ?

Publié le 9/09/2026 à 9:02 Twitter Facebook

Passé des Grizzlies aux Pelicans dans le cadre du transfert pour Jordan Hawkins, Taj Gibson devrait être libéré dans la foulée. À 41 ans, retrouvera-t-il encore une équipe ?

Taj GibsonC’est peut-être la fin de la carrière de Taj Gibson. Intégré ce lundi au transfert de Jordan Hawkins, le vétéran ne devrait pas faire partie des plans des Pelicans. En effet, d’après The Athletic, la franchise prévoit de le couper après l’avoir récupéré en provenance des Grizzlies.

Sa saison 2026/27 n’était pas encore garantie, mais les Pelicans devront malgré tout lui verser 100 000 dollars.

À 41 ans passés, on peut désormais légitimement se demander si l’intérieur aux 17 saisons d’ancienneté rempilera pour une 18e campagne. Les places disponibles se font rares à l’approche des camps d’entraînement et, ces trois dernières années, Taj Gibson avait à chaque fois dû attendre la saison pour retrouver une équipe.

Passé par New York, Detroit, Charlotte puis Memphis sur les trois dernières saisons, Taj Gibson reste un vétéran apprécié pour son professionnalisme, son expérience et son rôle auprès des plus jeunes.

Mais après plus de 1 000 matchs en NBA, dont une large partie passée chez les Bulls et sous les ordres de Tom Thibodeau, la question n’est plus seulement de savoir où Taj Gibson jouera cette saison, mais s’il jouera encore…

Taj Gibson Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2009-10 CHI 82 26:53 49.4 64.6 2.8 4.7 7.5 0.9 3.4 0.6 1.4 1.3 9.0
2010-11 CHI 80 21:47 46.6 12.5 67.6 2.0 3.7 5.7 0.7 2.5 0.5 0.9 1.3 7.1
2011-12 CHI 63 20:23 49.5 62.2 2.1 3.1 5.3 0.7 2.1 0.4 1.0 1.3 7.7
2012-13 CHI 65 22:27 48.5 0.0 67.9 1.9 3.4 5.3 0.9 2.6 0.4 1.2 1.4 8.0
2013-14 CHI 82 28:40 47.9 0.0 75.1 2.4 4.4 6.8 1.1 2.5 0.5 1.8 1.4 13.0
2014-15 CHI 62 27:17 50.2 71.7 2.6 3.8 6.4 1.1 2.6 0.6 1.2 1.2 10.3
2015-16 CHI 73 26:31 52.6 0.0 69.2 2.8 4.1 6.9 1.5 2.5 0.6 1.1 1.1 8.6
2016-17 CHI 55 28:14 52.1 16.7 71.4 2.2 4.8 6.9 1.1 2.2 0.5 1.4 0.9 11.6
2016-17 OKC 23 21:52 49.7 100.0 71.8 1.7 2.8 4.5 0.6 1.7 0.6 1.2 0.7 9.0
2017-18 MIN 82 33:15 57.7 20.0 76.8 2.4 4.8 7.1 1.2 2.7 0.8 1.1 0.7 12.2
2018-19 MIN 70 24:05 56.6 32.4 75.7 2.5 4.1 6.5 1.2 2.7 0.8 1.0 0.6 10.8
2019-20 NY 62 16:32 58.4 28.6 73.2 1.8 2.5 4.3 0.8 2.0 0.4 0.8 0.5 6.1
2020-21 NY 45 20:48 62.7 20.0 72.7 2.2 3.4 5.6 0.8 2.2 0.7 0.5 1.1 5.4
2021-22 NY 52 18:12 51.8 39.5 80.8 1.7 2.7 4.4 0.6 2.6 0.4 0.5 0.8 4.4
2022-23 WAS 49 9:48 52.0 33.3 71.4 0.7 1.2 1.9 0.7 1.7 0.3 0.5 0.2 3.4
2023-24 DET 4 9:45 57.1 50.0 0.5 1.8 2.3 0.5 0.8 0.3 0.0 0.3 4.5
2023-24 NY 16 10:19 30.4 0.0 100.0 0.6 1.1 1.8 0.6 1.8 0.1 0.3 0.4 1.0
2024-25 CHA 37 11:03 49.5 50.0 60.0 1.4 1.9 3.2 0.6 1.5 0.2 0.7 0.5 2.9
2025-26 MEM 10 9:42 46.2 50.0 87.5 1.1 1.6 2.7 0.6 1.4 0.2 0.1 0.1 3.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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