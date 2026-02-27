Taj Gibson arrive à Memphis pour remplacer Kyle Anderson, parti à Minnesota

Ne parlez surtout pas de retraite à Taj Gibson ! En effet, ESPN annonce sa signature chez les Grizzlies, dans ce qui constituera sa 17e année dans la ligue. Dans les faits, il a signé pour deux ans, mais seule la saison actuelle est garantie, et il peut donc être libéré avant le début de la prochaine campagne…
Vétéran apprécié, exemplaire et respecté, partout où il est passé, l’intérieur aux plus de 1 000 matches NBA se trouvait la saison dernière chez les Hornets (2.9 points et 3.2 rebonds sur une trentaine de rencontres). Attendant depuis de retrouver une équipe.
À Memphis, Taj Gibson jouera pour une huitième franchise, après Chicago, Oklahoma City, Minnesota, New York, Washington, Detroit et donc Charlotte. En carrière, il tourne à 8.4 points, 5.7 rebonds et 1 contre de moyenne.
|Taj Gibson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2009-10
|CHI
|82
|27
|49.4
|0.0
|64.6
|2.8
|4.7
|7.5
|0.9
|3.4
|0.6
|1.4
|1.3
|9.0
|2010-11
|CHI
|80
|22
|46.6
|12.5
|67.6
|2.0
|3.7
|5.7
|0.7
|2.5
|0.5
|0.9
|1.3
|7.1
|2011-12
|CHI
|63
|20
|49.5
|0.0
|62.2
|2.1
|3.1
|5.3
|0.7
|2.1
|0.4
|1.0
|1.3
|7.7
|2012-13
|CHI
|65
|23
|48.5
|0.0
|67.9
|1.9
|3.4
|5.3
|0.9
|2.6
|0.4
|1.2
|1.4
|8.0
|2013-14
|CHI
|82
|29
|47.9
|0.0
|75.1
|2.4
|4.4
|6.8
|1.1
|2.5
|0.5
|1.8
|1.4
|13.0
|2014-15
|CHI
|62
|27
|50.2
|0.0
|71.7
|2.6
|3.8
|6.4
|1.1
|2.6
|0.6
|1.2
|1.2
|10.3
|2015-16
|CHI
|73
|27
|52.5
|0.0
|69.2
|2.8
|4.1
|6.9
|1.5
|2.5
|0.6
|1.1
|1.1
|8.6
|2016-17 *
|All Teams
|78
|26
|51.5
|23.1
|71.5
|2.0
|4.2
|6.2
|0.9
|2.1
|0.5
|1.3
|0.8
|10.8
|2016-17 *
|CHI
|55
|27
|52.1
|16.7
|71.4
|2.2
|4.8
|6.9
|1.1
|2.2
|0.5
|1.4
|0.9
|11.6
|2016-17 *
|OKC
|23
|21
|49.7
|100.0
|71.8
|1.7
|2.8
|4.5
|0.6
|1.7
|0.6
|1.2
|0.7
|9.0
|2017-18
|MIN
|82
|33
|57.7
|20.0
|76.8
|2.4
|4.8
|7.1
|1.2
|2.7
|0.8
|1.1
|0.7
|12.2
|2018-19
|MIN
|70
|24
|56.6
|32.4
|75.7
|2.5
|4.1
|6.5
|1.2
|2.7
|0.8
|1.0
|0.6
|10.8
|2019-20
|NYK
|62
|17
|58.4
|28.6
|73.2
|1.8
|2.5
|4.3
|0.8
|2.0
|0.4
|0.8
|0.5
|6.1
|2020-21
|NYK
|45
|21
|62.7
|20.0
|72.7
|2.2
|3.4
|5.6
|0.8
|2.2
|0.7
|0.5
|1.1
|5.4
|2021-22
|NYK
|52
|18
|51.8
|39.5
|80.8
|1.7
|2.7
|4.4
|0.6
|2.6
|0.4
|0.5
|0.8
|4.4
|2022-23
|WAS
|49
|10
|52.0
|33.3
|71.4
|0.7
|1.2
|1.9
|0.7
|1.7
|0.3
|0.5
|0.2
|3.4
|2023-24 *
|All Teams
|20
|10
|40.5
|20.0
|100.0
|0.6
|1.2
|1.9
|0.6
|1.6
|0.1
|0.2
|0.3
|1.7
|2023-24 *
|NYK
|16
|10
|30.4
|0.0
|100.0
|0.6
|1.1
|1.8
|0.6
|1.8
|0.1
|0.3
|0.4
|1.0
|2023-24 *
|DET
|4
|10
|57.1
|50.0
|0.0
|0.5
|1.8
|2.2
|0.5
|0.8
|0.2
|0.0
|0.2
|4.5
|2024-25
|CHA
|37
|11
|49.5
|50.0
|60.0
|1.4
|1.9
|3.2
|0.6
|1.5
|0.2
|0.7
|0.5
|2.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
« Slo Mo » va retrouver Rudy Gobert
On imagine que l’ancien « energizer » des Bulls, des Timberwolves ou encore des Knicks aura pour mission d’encadrer la jeunesse des Grizzlies et de lui apporter son leadership, sur cette fin de saison. Pour la petite anecdote, il partage le même agent que Zach Edey, l’un de ceux qu’il sera chargé d’entourer.
À noter que les dirigeants de Memphis ont pu recruter Taj Gibson en libérant juste avant Kyle Anderson. Celui-ci a été récupéré à Utah dans le cadre du transfert de Jaren Jackson Jr. et il a négocié une rupture de contrat à l’amiable avec sa nouvelle équipe.
Ce qui permettra à « Slo Mo » de s’engager dans la foulée avec Minnesota, un prétendant au titre (dans les bons jours), où il avait déjà passé deux ans entre 2022 et 2024. Rudy Gobert s’en souvient bien…
|Kyle Anderson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2014-15
|SA
|33
|10:51
|34.8
|27.3
|64.3
|0.2
|2.0
|2.2
|0.8
|0.8
|0.5
|0.3
|0.2
|2.2
|2015-16
|SA
|78
|15:58
|46.8
|32.4
|74.7
|0.3
|2.8
|3.1
|1.6
|1.2
|0.8
|0.8
|0.4
|4.5
|2016-17
|SA
|72
|14:10
|44.5
|37.5
|78.9
|0.5
|2.4
|2.9
|1.3
|0.9
|0.7
|0.5
|0.4
|3.4
|2017-18
|SA
|74
|26:44
|52.7
|33.3
|71.2
|1.1
|4.2
|5.4
|2.7
|1.5
|1.6
|1.3
|0.8
|7.9
|2018-19
|MEM
|43
|29:47
|54.3
|26.5
|57.8
|1.1
|4.7
|5.8
|3.0
|2.6
|1.3
|1.3
|0.9
|8.0
|2019-20
|MEM
|67
|19:51
|47.4
|28.2
|66.7
|0.9
|3.4
|4.3
|2.4
|1.7
|0.8
|1.0
|0.6
|5.8
|2020-21
|MEM
|69
|27:21
|46.8
|36.0
|78.3
|0.8
|5.0
|5.7
|3.6
|1.7
|1.2
|1.2
|0.8
|12.4
|2021-22
|MEM
|69
|21:30
|44.6
|33.0
|63.8
|1.0
|4.3
|5.3
|2.7
|1.6
|1.1
|1.0
|0.7
|7.6
|2022-23
|MIN
|69
|28:22
|50.9
|41.0
|73.5
|1.0
|4.4
|5.3
|4.9
|2.1
|1.1
|1.5
|0.9
|9.4
|2023-24
|MIN
|79
|22:33
|46.0
|22.9
|70.8
|0.8
|2.7
|3.5
|4.2
|1.6
|0.9
|1.2
|0.6
|6.4
|2024-25
|GS
|36
|15:02
|45.0
|36.5
|66.7
|0.8
|2.3
|3.1
|2.3
|1.1
|0.7
|0.6
|0.6
|5.3
|2024-25
|MIA
|25
|18:26
|49.3
|33.3
|78.9
|1.0
|2.8
|3.8
|2.6
|1.6
|0.6
|0.7
|0.5
|6.7
|2025-26
|UTA
|20
|20:03
|52.3
|60.0
|65.8
|1.0
|2.4
|3.3
|3.1
|2.3
|1.2
|0.9
|0.5
|7.1
|2025-26
|MEM
|4
|22:15
|78.9
|100.0
|75.0
|0.8
|2.8
|3.5
|0.8
|3.0
|1.5
|1.8
|1.0
|9.3
