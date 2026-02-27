Taj Gibson arrive à Memphis pour remplacer Kyle Anderson, parti à Minnesota

Ne parlez surtout pas de retraite à Taj Gibson ! En effet, ESPN annonce sa signature chez les Grizzlies, dans ce qui constituera sa 17e année dans la ligue. Dans les faits, il a signé pour deux ans, mais seule la saison actuelle est garantie, et il peut donc être libéré avant le début de la prochaine campagne…

Vétéran apprécié, exemplaire et respecté, partout où il est passé, l’intérieur aux plus de 1 000 matches NBA se trouvait la saison dernière chez les Hornets (2.9 points et 3.2 rebonds sur une trentaine de rencontres). Attendant depuis de retrouver une équipe.

À Memphis, Taj Gibson jouera pour une huitième franchise, après Chicago, Oklahoma City, Minnesota, New York, Washington, Detroit et donc Charlotte. En carrière, il tourne à 8.4 points, 5.7 rebonds et 1 contre de moyenne.

Taj Gibson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 82 27 49.4 0.0 64.6 2.8 4.7 7.5 0.9 3.4 0.6 1.4 1.3 9.0 2010-11 CHI 80 22 46.6 12.5 67.6 2.0 3.7 5.7 0.7 2.5 0.5 0.9 1.3 7.1 2011-12 CHI 63 20 49.5 0.0 62.2 2.1 3.1 5.3 0.7 2.1 0.4 1.0 1.3 7.7 2012-13 CHI 65 23 48.5 0.0 67.9 1.9 3.4 5.3 0.9 2.6 0.4 1.2 1.4 8.0 2013-14 CHI 82 29 47.9 0.0 75.1 2.4 4.4 6.8 1.1 2.5 0.5 1.8 1.4 13.0 2014-15 CHI 62 27 50.2 0.0 71.7 2.6 3.8 6.4 1.1 2.6 0.6 1.2 1.2 10.3 2015-16 CHI 73 27 52.5 0.0 69.2 2.8 4.1 6.9 1.5 2.5 0.6 1.1 1.1 8.6 2016-17 * All Teams 78 26 51.5 23.1 71.5 2.0 4.2 6.2 0.9 2.1 0.5 1.3 0.8 10.8 2016-17 * CHI 55 27 52.1 16.7 71.4 2.2 4.8 6.9 1.1 2.2 0.5 1.4 0.9 11.6 2016-17 * OKC 23 21 49.7 100.0 71.8 1.7 2.8 4.5 0.6 1.7 0.6 1.2 0.7 9.0 2017-18 MIN 82 33 57.7 20.0 76.8 2.4 4.8 7.1 1.2 2.7 0.8 1.1 0.7 12.2 2018-19 MIN 70 24 56.6 32.4 75.7 2.5 4.1 6.5 1.2 2.7 0.8 1.0 0.6 10.8 2019-20 NYK 62 17 58.4 28.6 73.2 1.8 2.5 4.3 0.8 2.0 0.4 0.8 0.5 6.1 2020-21 NYK 45 21 62.7 20.0 72.7 2.2 3.4 5.6 0.8 2.2 0.7 0.5 1.1 5.4 2021-22 NYK 52 18 51.8 39.5 80.8 1.7 2.7 4.4 0.6 2.6 0.4 0.5 0.8 4.4 2022-23 WAS 49 10 52.0 33.3 71.4 0.7 1.2 1.9 0.7 1.7 0.3 0.5 0.2 3.4 2023-24 * All Teams 20 10 40.5 20.0 100.0 0.6 1.2 1.9 0.6 1.6 0.1 0.2 0.3 1.7 2023-24 * NYK 16 10 30.4 0.0 100.0 0.6 1.1 1.8 0.6 1.8 0.1 0.3 0.4 1.0 2023-24 * DET 4 10 57.1 50.0 0.0 0.5 1.8 2.2 0.5 0.8 0.2 0.0 0.2 4.5 2024-25 CHA 37 11 49.5 50.0 60.0 1.4 1.9 3.2 0.6 1.5 0.2 0.7 0.5 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

« Slo Mo » va retrouver Rudy Gobert

On imagine que l’ancien « energizer » des Bulls, des Timberwolves ou encore des Knicks aura pour mission d’encadrer la jeunesse des Grizzlies et de lui apporter son leadership, sur cette fin de saison. Pour la petite anecdote, il partage le même agent que Zach Edey, l’un de ceux qu’il sera chargé d’entourer.

À noter que les dirigeants de Memphis ont pu recruter Taj Gibson en libérant juste avant Kyle Anderson. Celui-ci a été récupéré à Utah dans le cadre du transfert de Jaren Jackson Jr. et il a négocié une rupture de contrat à l’amiable avec sa nouvelle équipe.

Ce qui permettra à « Slo Mo » de s’engager dans la foulée avec Minnesota, un prétendant au titre (dans les bons jours), où il avait déjà passé deux ans entre 2022 et 2024. Rudy Gobert s’en souvient bien…

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 SA 33 10:51 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.8 0.8 0.5 0.3 0.2 2.2 2015-16 SA 78 15:58 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5 2016-17 SA 72 14:10 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4 2017-18 SA 74 26:44 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9 2018-19 MEM 43 29:47 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.3 0.9 8.0 2019-20 MEM 67 19:51 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8 2020-21 MEM 69 27:21 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.2 0.8 12.4 2021-22 MEM 69 21:30 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6 2022-23 MIN 69 28:22 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4 2023-24 MIN 79 22:33 46.0 22.9 70.8 0.8 2.7 3.5 4.2 1.6 0.9 1.2 0.6 6.4 2024-25 GS 36 15:02 45.0 36.5 66.7 0.8 2.3 3.1 2.3 1.1 0.7 0.6 0.6 5.3 2024-25 MIA 25 18:26 49.3 33.3 78.9 1.0 2.8 3.8 2.6 1.6 0.6 0.7 0.5 6.7 2025-26 UTA 20 20:03 52.3 60.0 65.8 1.0 2.4 3.3 3.1 2.3 1.2 0.9 0.5 7.1 2025-26 MEM 4 22:15 78.9 100.0 75.0 0.8 2.8 3.5 0.8 3.0 1.5 1.8 1.0 9.3

