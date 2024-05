Les dessous et les réactions au coup de poing de Rudy Gobert sur Kyle Anderson

C’est l’image de cette folle dernière soirée de saison régulière : le coup de poing de Rudy Gobert sur Kyle Anderson en plein temps-mort. La saison avait débuté avec un coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole, à l’entraînement, et elle se termine avec un coup de poing du Français sur un coéquipier.

Pour l’instant, le président des Wolves Tim Connelly a jugé ce geste « inacceptable » et annonce qu’une entrevue était prévue avec le Français. Peut-être que cela débouchera sur une suspension alors que l’équipe s’apprête à défier les Lakers au « play-in » dès mardi soir.

On le sait, tout est parti de deux oublis en défense de Rudy Gobert, qui avait décidé de jouer face aux Pelicans malgré des douleurs au dos. Rien de bien méchant, sauf qu’Anderson n’a pas été tendre dans ses reproches, et surtout le Français a aussi reproché à son coéquipier de ne pas prendre de rebonds. Le ton est monté, jusqu’à ce que Anderson insulte Gobert, et l’ancien pivot du Jazz a perdu ses nerfs. C’est ce qu’il a d’ailleurs expliqué dans ses excuses publiées sur les réseaux sociaux.

« Je n’aurais pas dû réagir comme ça »

« Mes émotions ont pris le dessus sur moi. Je n’aurais pas dû réagir comme ça, quoi qu’on se dise. Je veux présenter mes excuses aux fans, à la franchise, et particulièrement à Kyle, qui est quelqu’un que j’aime vraiment et que je respecte comme coéquipier ».

Après la victoire face aux Pelicans, Anderson a été interrogé sur cet incident qui s’est prolongé dans le vestiaire à la mi-temps, et il a dédramatisé. « Les esprits s’échauffent… On est au milieu d’un match, un match que nous voulons tous gagner, un match important, c’est tout » répond l’ailier des Wolves « Vous savez, il y a des choses qui arrivent, et ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. Nous allons avancer. Nous voulons gagner des matches. C’est tout. Nous allons garder cela pour nous. Ce n’est pas la première fois que quelqu’un s’en prend à moi. Je pense que nos esprits se sont échauffés. C’est tout. C’est comme ça. Nous en parlerons et nous passerons à autre chose. Nous sommes des adultes. »

Témoin de l’accrochage mais aussi le premier à intervenir dans le vestiaire car l’embrouille a repris, Mike Conley rappelle que cela fait partie de la vie d’un groupe, et que ce nouvel incident, ainsi que la fracture de la main de Jaden McDaniels, ne sont que des obstacles de plus dans une saison. Au passage, il confirme que Kyle Anderson a l’habitude de provoquer ses coéquipiers. De les défier.

« Nous aurions pu facilement nous diviser », rappelle Conley après cet incident. « Qu’il s’agisse de Kyle et Rudy ou de l’annonce de la blessure de Jaden, c’est une succession de coups durs. Mais cela nous a permis de nous surpasser. C’était un match plein d’émotions. On parle de deux gars, Kyle et Rudy, qui sont de deux des plus grands compétiteurs que vous rencontrerez, et des choses comme ça arrivent, honnêtement. Rudy vous dira le premier qu’il a perdu le contrôle de lui-même et il s’en excusera. … Mais cela arrive. Nous devons nous comporter en adultes. Nous devons faire preuve de maturité, surtout en fin de saison. Nous ne pouvons pas laisser nos émotions prendre le dessus. Il le sait mieux que quiconque. Kyle défie tout le monde. On sait comment cela fonctionne. Nous devons être capables de l’accepter et d’aller de l’avant. »

Dans le microcosme de la NBA, cet incident a marqué les esprits, et un joueur en a profité pour se venger de Rudy Gobert. C’est Draymond Green. Le Français l’avait critiqué après son coup de poing sur Jordan Poole. Forcément, Green ne pouvait s’empêcher d’ironiser…