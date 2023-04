Rudy Gobert frappe Kyle Anderson !

Alors que les Wolves vont disputer le « play-in » et qu’ils affrontent les Pelicans, un incident s’est produit lors d’un temps-mort du 2e quart-temps, alors que les Wolves étaient menés de 12 points ! Un incident rare puisque Rudy Gobert a frappé Kyle Anderson alors que les deux s’expliquaient sur deux erreurs en défense du Français. Après son coup de poing sur l’épaule de son coéquipier, le Français a été violemment repoussé par Taurean Prince, puis il a immédiatement rejoint le vestiaire.

Il y a quelques jours, Gobert avait été interrogé sur le leadership de son coéquipier, et voici ce qu’il avait répondu :

« Kyle veut gagner, et parfois il est un peu agressif dans sa façon de parler, mais je ne le prends pas personnellement. Je le reçois de manière positive car cela vient du fait que je veux être le meilleur Rudy possible et que nous gagnions. J’aime sa compétitivité, j’aime sa manière de jouer. La façon dont il rend les autres autour de lui meilleurs. Il a été essentiel cette année. »

Selon The Athletic, le Français a été renvoyé chez lui à la mi-temps.

Plus d’infos à venir…