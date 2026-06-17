Sans rancune, Tom Thibodeau est très heureux pour New York

Sur les réseaux sociaux, certaines voix estiment qu’il devrait être convié à la parade des Knicks demain. En attendant de voir si Tom Thibodeau sera présent dans les rues de New York, il a partagé son ressenti face au triomphe de son ancienne équipe.

Sur SiriusXM NBA Radio, l’ex-vétéran de la formation new-yorkaise Taj Gibson s’est exprimé en son nom. « J’ai parlé à Thibs, et la première chose dont nous avons parlé, c’est qu’il n’avait aucune rancœur dans le cœur. Il n’avait aucune haine. Il était tellement heureux pour les gars. Il était vraiment fier des gars et de ce qu’ils ont accompli », rapporte celui qui évoluait aux Grizzlies cette saison.

Personne n’a oublié à New York que le technicien a été remercié en juin dernier, dans la foulée de l’élimination des Knicks face aux Pacers en finale de conférence. Recruté en 2020 après une longue période d’instabilité à ce poste, Tom Thibodeau avait mené quatre fois les Knicks en playoffs, dont deux fois en demi-finale et une fois en finale de conférence.

« Parfois, les choses tournent en ta faveur, parfois non »

Il s’agissait alors de la meilleure période du club depuis la fin des années 1990. Le double « Coach de l’année » (2011 et 2021) avait ainsi quitté la scène new-yorkaise avec un bilan de 226 victoires pour 174 défaites en saison régulière, soit 56.5% de succès.

La direction du club avait pourtant décidé de le remercier, puis de faire appel à Mike Brown pour prendre la suite. L’ancien coach des Kings s’était largement démarqué de son prédécesseur, notamment dans son ouverture en matière de rotations, et ses méthodes ont payé pour ramener le titre après plus de 50 ans de disette.

« Il a dit qu’il était tellement heureux de voir que tout fonctionnait pour eux. Il m’a dit : ‘C’est comme ça que ça se passe. Parfois, les choses tournent en ta faveur, parfois non. Mais je suis juste fier des gars’ », poursuit Taj Gibson, parmi les plus anciens soldats de Tom Thibodeau, à Chicago et dans le Minnesota avant New York.

L’intérieur a vu dans sa réaction une « preuve d’humilité, surtout de la part de quelqu’un qui a entraîné ces joueurs et s’est tellement investi pour eux, tout en sachant qu’ils ont enfin franchi ce dernier palier pour atteindre le sommet et remporter le championnat ».