Enfin une parade pour les Knicks !

Sacrés champions NBA pour la première fois depuis 1973, les Knicks seront célébrés jeudi matin dans le sud de Manhattan, avec une « ticker-tape parade » (une parade où des confettis et morceaux de papier sont lancés depuis les fenêtres, ndlr) prévue à partir de 10h. Le cortège partira de Battery Park, remontera Broadway par le mythique « Canyon of Heroes », avant de s’achever à l’hôtel de ville (City Hall) de New York, où une cérémonie officielle est prévue. Le maire Zohran Mamdani remettra alors les clés de la ville aux joueurs.

Un détail ? Pas vraiment. Car les Knicks de 1970 et 1973, les équipes de Willis Reed, Walt Frazier et Earl Monroe, n’avaient jamais eu droit à une telle célébration. Pour la franchise, ce sera donc une première historique.

C’est qu’à l’époque, la célébration d’un titre NBA n’avait pas encore le caractère presque obligatoire qu’elle a pris aujourd’hui. Les Knicks de 1973 avaient bien été reçus à l’hôtel de ville, mais sans descente triomphale de Broadway. Trois ans plus tôt, le titre de 1970 s’inscrivait lui aussi dans une NBA encore en pleine conquête du grand public, où les festivités restaient beaucoup plus improvisées que ritualisées.

« Parade. Thursday. Manhattan », avait simplement écrit le maire de New York après le sacre. « Depuis plus de 50 ans, les New-Yorkais attendent ce moment », a-t-il ensuite déclaré. « À travers les occasions manquées, les chagrins et l’espoir que chaque année puisse être la bonne, cette ville n’a jamais cessé de croire aux Knicks. »

La mairie s’attend à une marée humaine. « Cela pourrait bien être la plus grande parade de l’histoire de New York », a même avancé Zohran Mamdani. « Et je pense que cela dit ce que cette équipe représente pour cette ville. »

Les Knicks enfin salués sur Broadway

La tradition est ancienne, plus que la NBA elle-même. À New York, les « ticker-tape parades » remontent à 1886, lors de l’inauguration de la Statue de la Liberté, quand des employés de Wall Street avaient jeté par les fenêtres les bandes de papier des machines boursières. Depuis, le « Canyon of Heroes » a vu défiler des chefs d’État, des astronautes, des militaires, des champions olympiques, les Yankees, les Giants, le Liberty… mais jamais les Knicks.

En NBA, la parade n’a pourtant pas toujours été le prolongement naturel d’un titre. Au début des années 1970, les célébrations restaient souvent plus modestes ou improvisées : les Bucks champions en 1971 avaient par exemple été accueillis par des milliers de fans à l’aéroport, sans cortège officiel en ville. Il faut attendre la fin de la décennie pour voir ces célébrations prendre davantage d’ampleur, comme à Portland en 1977, quand la « Blazermania » accompagne les Blazers dans les rues après leur titre face aux Sixers.

Depuis, la parade est peu à peu devenue le dernier acte attendu d’une saison terminée par le sacre. Pour les Knicks, il aura simplement fallu attendre 79 ans d’existence, trois titres et 53 ans de disette.

« Maintenant, il est temps pour notre ville de célébrer ensemble », a résumé Zohran Mamdani. « Bing bong. »

Le City Hall, le Municipal Building et le Brooklyn Borough Hall seront illuminés en bleu et orange. Les fans sont invités à arriver tôt, très tôt, le maire conseillant deux heures d’avance, tout en reconnaissant que les New-Yorkais viendront sans doute « bien avant » afin de saluer les joueurs de Mike Brown.

Après plusieurs incidents en marge des rencontres des Finals, l’enjeu sera aussi d’encadrer cette fête immense. Mais l’image est déjà dans toutes les têtes, avec Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby et leurs coéquipiers sur Broadway, sous une pluie de confettis, dans le couloir des héros new-yorkais.