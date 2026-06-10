Victor Wembanyama et les Spurs condamnent les violences contre leurs fans

C’est le gros point noir du premier match des Finals 2026 disputé à New York : des incidents ont éclaté dans les rues de la ville, et des fans des Spurs ont notamment été pris à partie par des supporters des Knicks, sans doute frustrés par la défaite de leur équipe lors du Game 3.

De quoi indigner les joueurs de San Antonio, à commencer par Victor Wembanyama, qui a jugé ces comportements « inacceptables ».

« Nous ne devons pas oublier que ce n’est qu’un jeu », a rappelé le Français, au lendemain de ces scènes. « Nous sommes juste en train de jouer des matches… Je suis totalement pour la passion, mais dans le respect de chacun. »

Un sentiment partagé par son « rival » du moment, Karl-Anthony Towns.

« Ce sport repose sur le respect et la passion, et nous voulons que tout le monde se respecte », a rappelé l’intérieur des Knicks. « Nous voulons que tout le monde profite du basket dans son état le plus pur. Ce sont les Finals et il n’y a pas de meilleur endroit pour regarder du basket. Laissez l’engagement physique à ceux qui sont sur le terrain. »

Une vingtaine d’arrestations

D’après les autorités locales, au moins 21 personnes ont été arrêtées en marge de ces incidents, poussant même la ville de New York à reconsidérer un temps la retransmission du Game 4 en « fan zone ».

« Nous sommes là pour jouer un match de basket, c’est la chose la plus importante », a ajouté Julian Champagnie, originaire de New York. « Ça ne devrait jamais prendre des proportions aussi graves chez les fans, au point d’en arriver à agresser des gens, tabasser des gens ou suivre des gens chez eux… Que l’on gagne ou que l’on perde, peu importe : tout le monde devrait pouvoir venir au match et l’apprécier, quelle que soit l’équipe soutenue. »

Lui aussi originaire de New York, Dylan Harper assure de son côté ne pas avoir été inquiété lors de ses jours « off » en ville. À l’image de tous les joueurs des Spurs.

« C’est la première fois que je viens à New York et que je me fais huer », a toutefois confié le rookie, à propos de son expérience au Garden. « Ça a un peu été le cas à chaque série, comme à [Oklahoma City] en finale de conférence. C’était moins le cas à Minnesota ou à Portland. Mais j’ai l’impression que c’est juste l’effet New York, un environnement hostile. Et je pense que l’ambiance ne serait pas la même si ce n’était pas aussi hostile. »