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Victor Wembanyama et les Spurs condamnent les violences contre leurs fans

Publié le 10/06/2026 à 11:05 Twitter Facebook

NBA – Après la victoire des Spurs au Madison Square Garden dans le Game 3, plusieurs fans texans ont été attaqués dans les rues de New York.

C’est le gros point noir du premier match des Finals 2026 disputé à New York : des incidents ont éclaté dans les rues de la ville, et des fans des Spurs ont notamment été pris à partie par des supporters des Knicks, sans doute frustrés par la défaite de leur équipe lors du Game 3.

De quoi indigner les joueurs de San Antonio, à commencer par Victor Wembanyama, qui a jugé ces comportements « inacceptables ».

« Nous ne devons pas oublier que ce n’est qu’un jeu », a rappelé le Français, au lendemain de ces scènes. « Nous sommes juste en train de jouer des matches… Je suis totalement pour la passion, mais dans le respect de chacun. »

Un sentiment partagé par son « rival » du moment, Karl-Anthony Towns.

« Ce sport repose sur le respect et la passion, et nous voulons que tout le monde se respecte », a rappelé l’intérieur des Knicks. « Nous voulons que tout le monde profite du basket dans son état le plus pur. Ce sont les Finals et il n’y a pas de meilleur endroit pour regarder du basket. Laissez l’engagement physique à ceux qui sont sur le terrain. »

Une vingtaine d’arrestations

D’après les autorités locales, au moins 21 personnes ont été arrêtées en marge de ces incidents, poussant même la ville de New York à reconsidérer un temps la retransmission du Game 4 en « fan zone ».

« Nous sommes là pour jouer un match de basket, c’est la chose la plus importante », a ajouté Julian Champagnie, originaire de New York. « Ça ne devrait jamais prendre des proportions aussi graves chez les fans, au point d’en arriver à agresser des gens, tabasser des gens ou suivre des gens chez eux… Que l’on gagne ou que l’on perde, peu importe : tout le monde devrait pouvoir venir au match et l’apprécier, quelle que soit l’équipe soutenue. »

Lui aussi originaire de New York, Dylan Harper assure de son côté ne pas avoir été inquiété lors de ses jours « off » en ville. À l’image de tous les joueurs des Spurs.

« C’est la première fois que je viens à New York et que je me fais huer », a toutefois confié le rookie, à propos de son expérience au Garden. « Ça a un peu été le cas à chaque série, comme à [Oklahoma City] en finale de conférence. C’était moins le cas à Minnesota ou à Portland. Mais j’ai l’impression que c’est juste l’effet New York, un environnement hostile. Et je pense que l’ambiance ne serait pas la même si ce n’était pas aussi hostile. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Victor Wembanyama 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 3.1 2.4 25.0
De'aaron Fox 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 0.3 2.3 18.6
Stephon Castle 68 29:58 47.1 33.2 73.4 1.4 3.9 5.3 7.4 3.2 1.1 0.3 3.3 16.7
Devin Vassell 67 30:30 43.7 38.4 81.5 0.6 3.4 4.0 2.5 0.9 0.9 0.4 1.6 13.9
Keldon Johnson 82 23:18 51.9 36.3 79.4 1.7 3.7 5.4 1.4 0.9 0.6 0.1 2.0 13.2
Dylan Harper 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 1.4 0.8 0.3 2.0 11.8
Julian Champagnie 82 27:38 43.7 38.1 84.4 0.9 4.9 5.8 1.5 0.8 0.8 0.5 1.6 11.1
Harrison Barnes 77 25:48 45.6 38.8 82.9 0.8 2.0 2.8 1.9 0.8 0.6 0.2 1.1 9.9
Luke Kornet 68 21:02 64.3 0 82.5 2.7 3.4 6.1 1.9 0.4 0.5 1.0 1.8 6.5
Carter Bryant 71 11:31 40.8 33.5 71.4 0.5 2.0 2.5 0.7 0.5 0.2 0.3 1.3 4.2
Jeremy Sochan 28 12:47 47.5 25.7 68.8 0.9 1.7 2.6 1.0 0.6 0.4 0.2 1.8 4.1
Kelly Olynyk 42 8:34 49.0 25.5 71.1 0.6 1.2 1.8 1.2 0.6 0.4 0.1 0.9 3.2
Riley Minix 3 2:40 66.7 33.3 0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 3.0
David Jones Garcia 11 6:11 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.5 0.5 0.1 0.5 2.9
Lindy Waters Iii 40 7:08 37.5 34.2 66.7 0.1 0.7 0.7 0.5 0.2 0.2 0.0 0.6 2.4
Jordan Mclaughlin 44 6:25 41.8 42.5 85.7 0.2 0.6 0.7 0.9 0.3 0.5 0.0 0.3 2.0
Harrison Ingram 7 3:43 83.3 100.0 0 0.4 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 1.6
Stanley Umude 2 3:30 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0
Bismack Biyombo 25 5:38 60.0 0 71.4 0.2 0.8 1.0 0.2 0.3 0.2 0.1 1.1 0.9
Mason Plumlee 6 7:50 100.0 0 50.0 1.2 1.0 2.2 0.7 0.5 0.7 0.0 1.2 0.8

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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