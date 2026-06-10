Victor Wembanyama et les Spurs condamnent les violences contre leurs fans

C’est le gros point noir du premier match des Finals 2026 disputé à New York : des incidents ont éclaté dans les rues de la ville, et des fans des Spurs ont notamment été pris à partie par des supporters des Knicks, sans doute frustrés par la défaite de leur équipe lors du Game 3.
De quoi indigner les joueurs de San Antonio, à commencer par Victor Wembanyama, qui a jugé ces comportements « inacceptables ».
« Nous ne devons pas oublier que ce n’est qu’un jeu », a rappelé le Français, au lendemain de ces scènes. « Nous sommes juste en train de jouer des matches… Je suis totalement pour la passion, mais dans le respect de chacun. »
Un sentiment partagé par son « rival » du moment, Karl-Anthony Towns.
« Ce sport repose sur le respect et la passion, et nous voulons que tout le monde se respecte », a rappelé l’intérieur des Knicks. « Nous voulons que tout le monde profite du basket dans son état le plus pur. Ce sont les Finals et il n’y a pas de meilleur endroit pour regarder du basket. Laissez l’engagement physique à ceux qui sont sur le terrain. »
Une vingtaine d’arrestations
D’après les autorités locales, au moins 21 personnes ont été arrêtées en marge de ces incidents, poussant même la ville de New York à reconsidérer un temps la retransmission du Game 4 en « fan zone ».
« Nous sommes là pour jouer un match de basket, c’est la chose la plus importante », a ajouté Julian Champagnie, originaire de New York. « Ça ne devrait jamais prendre des proportions aussi graves chez les fans, au point d’en arriver à agresser des gens, tabasser des gens ou suivre des gens chez eux… Que l’on gagne ou que l’on perde, peu importe : tout le monde devrait pouvoir venir au match et l’apprécier, quelle que soit l’équipe soutenue. »
Lui aussi originaire de New York, Dylan Harper assure de son côté ne pas avoir été inquiété lors de ses jours « off » en ville. À l’image de tous les joueurs des Spurs.
« C’est la première fois que je viens à New York et que je me fais huer », a toutefois confié le rookie, à propos de son expérience au Garden. « Ça a un peu été le cas à chaque série, comme à [Oklahoma City] en finale de conférence. C’était moins le cas à Minnesota ou à Portland. Mais j’ai l’impression que c’est juste l’effet New York, un environnement hostile. Et je pense que l’ambiance ne serait pas la même si ce n’était pas aussi hostile. »
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Victor Wembanyama
|64
|29:09
|51.2
|34.9
|82.7
|2.0
|9.5
|11.5
|3.1
|2.4
|1.0
|3.1
|2.4
|25.0
|De'aaron Fox
|72
|30:59
|48.6
|33.2
|76.0
|0.6
|3.2
|3.8
|6.2
|2.3
|1.2
|0.3
|2.3
|18.6
|Stephon Castle
|68
|29:58
|47.1
|33.2
|73.4
|1.4
|3.9
|5.3
|7.4
|3.2
|1.1
|0.3
|3.3
|16.7
|Devin Vassell
|67
|30:30
|43.7
|38.4
|81.5
|0.6
|3.4
|4.0
|2.5
|0.9
|0.9
|0.4
|1.6
|13.9
|Keldon Johnson
|82
|23:18
|51.9
|36.3
|79.4
|1.7
|3.7
|5.4
|1.4
|0.9
|0.6
|0.1
|2.0
|13.2
|Dylan Harper
|69
|22:35
|50.5
|34.3
|75.6
|0.8
|2.6
|3.4
|3.9
|1.4
|0.8
|0.3
|2.0
|11.8
|Julian Champagnie
|82
|27:38
|43.7
|38.1
|84.4
|0.9
|4.9
|5.8
|1.5
|0.8
|0.8
|0.5
|1.6
|11.1
|Harrison Barnes
|77
|25:48
|45.6
|38.8
|82.9
|0.8
|2.0
|2.8
|1.9
|0.8
|0.6
|0.2
|1.1
|9.9
|Luke Kornet
|68
|21:02
|64.3
|0
|82.5
|2.7
|3.4
|6.1
|1.9
|0.4
|0.5
|1.0
|1.8
|6.5
|Carter Bryant
|71
|11:31
|40.8
|33.5
|71.4
|0.5
|2.0
|2.5
|0.7
|0.5
|0.2
|0.3
|1.3
|4.2
|Jeremy Sochan
|28
|12:47
|47.5
|25.7
|68.8
|0.9
|1.7
|2.6
|1.0
|0.6
|0.4
|0.2
|1.8
|4.1
|Kelly Olynyk
|42
|8:34
|49.0
|25.5
|71.1
|0.6
|1.2
|1.8
|1.2
|0.6
|0.4
|0.1
|0.9
|3.2
|Riley Minix
|3
|2:40
|66.7
|33.3
|0
|0.3
|0.3
|0.7
|0.3
|0.0
|0.3
|0.0
|0.3
|3.0
|David Jones Garcia
|11
|6:11
|52.0
|60.0
|50.0
|0.4
|0.8
|1.2
|1.6
|0.5
|0.5
|0.1
|0.5
|2.9
|Lindy Waters Iii
|40
|7:08
|37.5
|34.2
|66.7
|0.1
|0.7
|0.7
|0.5
|0.2
|0.2
|0.0
|0.6
|2.4
|Jordan Mclaughlin
|44
|6:25
|41.8
|42.5
|85.7
|0.2
|0.6
|0.7
|0.9
|0.3
|0.5
|0.0
|0.3
|2.0
|Harrison Ingram
|7
|3:43
|83.3
|100.0
|0
|0.4
|0.0
|0.4
|0.1
|0.1
|0.0
|0.0
|0.3
|1.6
|Stanley Umude
|2
|3:30
|50.0
|0.0
|0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.5
|0.0
|0.5
|0.0
|1.0
|1.0
|Bismack Biyombo
|25
|5:38
|60.0
|0
|71.4
|0.2
|0.8
|1.0
|0.2
|0.3
|0.2
|0.1
|1.1
|0.9
|Mason Plumlee
|6
|7:50
|100.0
|0
|50.0
|1.2
|1.0
|2.2
|0.7
|0.5
|0.7
|0.0
|1.2
|0.8