Dylan Harper, un rêve de gamin au Madison Square Garden

Pour Dylan Harper, les Finals auront forcément un parfum particulier. Rookie mais décisif dans le Game 7 face au Thunder, avec plusieurs tirs importants et un rebond capital dans le « money-time », l’arrière des Spurs va désormais retrouver les Knicks, au Madison Square Garden. Autrement dit, presque à la maison.

« Je n’ai pas encore vraiment réalisé », avoue-t-il. « Quand on a atteint la finale de conférence Ouest et que j’ai compris qu’il y avait une chance d’y aller, c’était déjà irréel. Mais j’ai assisté à tellement de matchs des Knicks, tellement de matchs de playoffs des Knicks. J’habite à 25 ou 30 minutes de la salle. »

Forcément, son téléphone risque de beaucoup sonner d’ici le Game 3 à New York. « Je sais qu’on va me demander énormément de places, mais mon téléphone sera coupé pour ça », sourit-il.

« C’est un rêve qui devient réalité. C’est une bénédiction. C’est là où j’ai toujours voulu jouer une Finale NBA. Si vous m’aviez dit ça l’an dernier, je vous aurais répondu que vous étiez fou » savoure aujourd’hui le rookie.

Les bons conseils de papa

Avant de penser au Garden, il a pourtant fallu survivre au Thunder. Et comme depuis le début de la série, le rookie a encore répondu présent. « Répondre à l’appel, c’est ce que j’ai toujours fait », explique-t-il. « Mes coéquipiers et le staff me donnent la confiance pour être moi-même. Quand le moment arrive, je fais confiance à mon instinct. »

Même son rebond décisif en fin de match n’était pas anodin. « Les rebonds, c’est comme ça qu’on gagne les matchs. C’est comme ça qu’on reste sur le terrain », rappelle-t-il, alors qu’il boucle ce Game 7 avec 12 points, 7 rebonds (dont 3 offensifs) et 3 passes décisives. « Je savais que pour revenir, ils devaient nous dominer au rebond. »

Désormais, place à la plus grande scène. « Les Finals, c’est là que les légendes se créent », lance Dylan Harper. « C’est là que les grands joueurs se montrent, quand les lumières sont les plus fortes. » Mais son père Ron Harper, qui a gagné cinq titres, lui a déjà rappelé l’essentiel : « Le travail n’est pas terminé. »

Un message parfaitement intégré par le rookie. « On va profiter de ce moment parce qu’on le mérite », conclut-il. « Mais dans un coin de ma tête, je sais qu’il reste encore quatre victoires à aller chercher. »

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.