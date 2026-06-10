Que font les joueurs entre deux rencontres de NBA Finals ?

Il reste un maximum de quatre matchs NBA cette saison et, à l’image de ce début de Finals, ce sont les plus exigeants, tant sur le plan physique que mental.

L’aspect physique est évident, l’aspect mental est moins flagrant, mais pourtant tout aussi éreintant. Après la victoire dans le Game 3, Victor Wembanyama expliquait avoir besoin de temps avant de se replonger dans la vidéo du match, pour comprendre ce qu’il a fait de bien, et ce sur quoi il peut progresser.

« Les playoffs vont à 100 à l’heure et c’est dur de sortir la tête de l’eau », disait-il. « Je ne peux pas regarder la vidéo du match immédiatement. J’ai besoin de souffler, de laisser mon esprit se reposer. C’est tout aussi physique que mental. »

Couper pour mieux repartir

Les deux équipes ne se sont pas entraînées mardi. L’accent est mis sur la récupération, en minimisant le temps que les joueurs passent debout. Mentalement, les Spurs et les Knicks prennent un nombre incalculable de décisions pendant le match. Il faut respecter le plan de jeu, connaître les tendances adverses, s’ajuster en temps réel, le tout entouré de caméras et de milliers de personnes.

« C’est la fin de saison donc personne n’est à 100% et tout le monde est fatigué », nous confirmait Stephon Castle. « Le repos mental est vraiment, vraiment nécessaire. En règle générale, on fait une séance vidéo le matin. Peu importe si on a fait un bon ou un mauvais match, on garde les mêmes habitudes. Et pouvoir couper pendant quelques heures et penser à autre chose peut aider. »

De’Aaron Fox rappelait que les Spurs ont déjà joué 103 matchs cette saison. Quelques heures avant le Game 3, Victor Wembanyama a ainsi été aperçu dans un parc new-yorkais, en train de dessiner une statue. Une façon de faire redescendre la pression avant de replonger dans l’intensité d’une finale NBA.

D’autres, comme la légende Kobe Bryant, passaient leurs journées, et parfois leurs nuits, à décortiquer la vidéo.

La vidéo, entre arme et surcharge

Pendant les Finals 2010 remportées 4-3 par les Lakers, Bryant avait même fait appel à des coaches personnels spécialisés dans certains domaines pour glaner un avantage sur les Celtics et anticiper la façon dont ils allaient le défendre. Existe-t-il cependant une limite ?

Trop d’informations peut-il paralyser les joueurs ? Doivent-ils trouver l’équilibre entre connaissance de l’adversaire et instinct personnel ? Pour Josh Hart, la réponse est claire.

« Vous voulez autant d’informations que possible. Vous regardez la vidéo en tant qu’équipe, vous regardez d’autres séquences individuellement, que ce soit seul ou avec un coach attitré. Vous prenez quelques tirs et vous faites de votre mieux pour ne pas ajouter du stress à votre corps », nous expliquait Josh Hart. « Mais la vidéo est primordiale. Je regarde des heures et des heures de vidéo. »

« Évidemment, vous voulez jouer avec votre instinct et avec toute l’expérience emmagasinée depuis des années. Mais dans certaines situations, vous avez besoin d’avoir une information spécifique sur une action en particulier pour pouvoir anticiper votre adversaire », terminait l’ailier des Knicks.

En moins de 24 heures après le Game 3, les joueurs des deux équipes doivent donc ingérer de nombreuses informations, qu’ils ajoutent à leur base de données mentale pour cette série. Ils ont un jour et demi pour les assimiler avant de repartir à la bataille.

Propos recueillis à New York.