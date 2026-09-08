Jordan Hawkins sacrifié par les Pelicans pour faire de la place à Bennedict Mathurin

L’aventure de Jordan Hawkins à New Orleans est déjà terminée. Selon ESPN, les Pelicans ont envoyé l’arrière de 24 ans, Micah Peavy, un futur deuxième tour de Draft ainsi qu’un « swap » au deuxième tour aux Grizzlies. En retour, la franchise de Louisiane récupère AJ Johnson et Taj Gibson.

Pour Memphis, l’opération permet notamment de tenter un pari sur Jordan Hawkins, dont le potentiel avait séduit New Orleans au point de le sélectionner en 14e position de la Draft 2023. Champion NCAA quelques mois plus tôt avec UConn, l’arrière s’était rapidement distingué par sa capacité à dégainer derrière la ligne à 3-points.

Lors de sa saison rookie, il avait ainsi signé plusieurs cartons offensifs, dont une pointe à 34 points face aux Mavericks. Il avait encore montré ses qualités de scoreur au début de sa deuxième saison, avec notamment 24 points pour renverser Portland.

New Orleans ouvre la voie à Bennedict Mathurin

Mais sa progression s’est ensuite enrayée. Après une deuxième saison à 10.8 points en 23.6 minutes de moyenne, Jordan Hawkins est retombé à seulement 5.1 points et 13.6 minutes lors du dernier exercice. Dans une rotation extérieure chargée, il n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans les plans des Pelicans.

Son départ répond surtout à une nécessité financière. Le transfert permet à New Orleans d’économiser environ 5.7 millions de dollars et de descendre à 7.9 millions sous la « luxury tax », et 9.5 millions sous le premier « apron ».

Une marge qui doit permettre aux Pelicans de finaliser le contrat de deux ans et 16 millions de dollars négocié avec Bennedict Mathurin. Depuis, les Clippers ont retiré leur « qualifying offer », faisant du Canadien un « free agent » non protégé et levant le dernier obstacle à son arrivée en Louisiane.

Les Pelicans sacrifient donc un ancien « lottery pick » afin de remodeler leur effectif, tandis que les Grizzlies récupèrent un joueur encore jeune, dont les qualités de shooteur n’ont pas disparu.

Jordan Hawkins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 NO 67 17:19 38.2 36.6 83.8 0.4 1.8 2.2 1.0 1.1 0.3 0.6 0.1 7.8 2024-25 NO 56 23:35 37.2 33.1 81.6 0.4 2.4 2.8 1.2 0.9 0.5 1.0 0.4 10.8 2025-26 NO 51 13:34 36.6 34.8 85.2 0.4 1.3 1.7 0.8 0.6 0.3 0.7 0.2 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.