Jordan Hawkins, un Pelican qui n’a pas froid aux yeux

Depuis novembre, on sait que les Pelicans possèdent en Jordan Hawkins un gros shooteur à 3-points. Son staff lui a très vite donné le feu vert pour dégainer de loin, et alors qu’il joue en moyenne 20 minutes par match, il affiche près de six tirs à 3-points par rencontre. Aucun rookie n’a été aussi boulimique dans l’histoire des Pelicans, et il a profité des nombreuses absences face aux Mavericks pour se lâcher : 12 tentatives de loin !

Très élégant, Jordan Hawkins est le bourreau des Mavericks avec 34 points et un équilibré 6 sur 12 à 3-points. Sa complicité avec Dyson Daniels en début de match, puis avec Jonas Valanciunas dans le 4e quart-temps a fait très mal à Dallas. Et dire que tout ce beau monde avait atterri à 4h30 du matin au Texas, après une défaite à Denver, et qu’il n’avait joué que deux minutes face aux Nuggets…

Déjà 11 fois titulaire

« Peu importe l’heure, tant qu’il y a un terrain de basket, on jouera » répond le 14e choix de la dernière Draft. « On me donne l’opportunité de jouer, je la saisis ! »

Onze fois titulaire cette saison, Jordan Hawkins n’a pas froid aux yeux, et il tourne tout de même à 10 points de moyenne cette saison. À l’image d’un Christian Braun la saison passée aux Nuggets, c’est le joker idéal par son enthousiasme et son culot. Et à écouter son coach Willie Green, il ne sort pas du plan de jeu.

« Il a été remarquable ! Déterminé dès l’entame du match » souligne son entraîneur. « Sa discipline est hors norme. Il y a cette capacité à mettre des tirs, mais ce n’est pas que ça. Non seulement il met des tirs, mais il joue juste des deux côtés du terrain. »

Une mentalité de scoreur

Jordan Hawkins est si efficace quand on fait appel à lui que ça en devient un casse-tête pour son coach. « Il veut jouer et il le montre à chaque fois qu’il en a l’occasion. Il me rend la tâche difficile » avoue Willie Green. « C’est ce que nous voulons. On veut des gars qui vous rendent la tâche difficile et qui cherchent en permanence à s’améliorer ».

Pour l’intéressé, il ne fait que son boulot ! « Je me considère comme un scoreur. Je peux scorer de tous les endroits. S’ils veulent, ils peuvent m’écarter de la ligne à 3-points… Peu importe, je sais que j’ai un « pull-ump jumper » ou que je peux aller au cercle. »

Valanciunas voit en lui un grand shooteur du futur

À propos de sa perf’ de cette nuit, au sortir d’un zéro pointé face aux Nuggets, l’ancien arrière de UConn savait que les nombreuses absences lui permettraient de se montrer.

« J’ai simplement joué au basket… En début de saison, j’ai eu la chance de beaucoup jouer. Je n’étais pas vraiment nerveux, ou quoi que ce soit d’autre. Je vais jouer et montrer ce que je sais faire. il n’y avait pas CJ, Trey, Brandon et Zion… Je savais que j’aurais des tirs, et il fallait juste que je les mette. »

Pour Jonas Valanciunas, qui l’a bien servi, son rookie a un bel avenir en NBA. « Il est jeune, et il n’y a rien d’acquis encore. Il doit progresser, et encore progresser. Mais il va dans la bonne direction. Il bosse. Il deviendra l’un des meilleurs shooteurs s’il continue comme ça. Je suis content pour lui car c’est un super mec. »