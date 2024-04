Le rookie Jordan Hawkins fait des misères aux Mavericks

Même si Luka Doncic n’était pas là, les Mavericks ont clairement raté le coche cette nuit, en s’inclinant 118-108 à domicile face à des Pelicans, pourtant privés de leur « Big Three ». La faute d’abord à Dyson Daniels, très bon comme chef d’orchestre en début de match. Que ce soit pour servir Jonas Valanciunas près du cercle, finir avec un Eurostep ou trouver Jordan Hawkins, l’Australien pèse sur le début de rencontre, et New Orleans se détache (15-8).

En face, Kyrie Irving est esseulé et surtout le banc n’apporte pas grand-chose. Résultat, quand Larry Nance Jr. et Jose Alvarado prennent le relais, les Pelicans creusent l’écart (27-17). Jason Kidd a compris qu’il ne pourrait pas se passer de ses titulaires, et c’est Tim Hardaway Jr. qui réveille ses coéquipiers. On l’attend à 3-points, mais c’est dans l’attaque du cercle que le shooteur fait des dégâts. Dans l’axe ou ligne de fond, il crée des brèches et son abattage paie.

C’est lui qui donne l’avantage aux Mavericks (49-46), et c’est Kyrie Irving, dans le corner, qui enfonce le clou à deux secondes de la mi-temps (54-49). Au retour des vestiaires, les jeunes Pelicans se lancent dans un concours à 3-points, et l’élégant Hawkins donne du fil à retordre à Kyrie Irving. Epaulé de Naji Marshall, l’ancien champion NCAA permet aux Pelicans d’égaliser (62-62).

Valanciunas clôt les débats

La rencontre est moins débridée, et Hardaway s’invite dans le concours à 3-points pour redonner cinq points d’avance à Dallas (72-67). Et comme en premier quart-temps, l’entrée des remplaçants va changer le cours de la rencontre. Juste après l’entrée du tandem Alvarado-Nance, les Pelicans enchaînent sur un 18-5, qui leur permet de prendre huit points d’avance (85-77).

Sous les yeux d’un Luka Doncic abattu, c’est Jonas Valanciunas qui va faire la différence dans la dernière période. Servi au poste bas, le Lituanien fixe la défense pour mieux ressortir sur ses shooteurs. Hawkins et Alvarado en profitent pour maintenir l’écart (102-95), puis on retrouve le pivot des Pelicans au rebond offensif pour mettre le couvercle sur le match avec le And-1 (114-104). Il reste 80 secondes à jouer, et Dallas ne reviendra pas. Vainqueurs 118-108, les Pelicans signent leur 7e défaite en 9 matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un back-to-back maîtrisé. Battus la veille à Denver, les Pelicans sont arrivés à 4h30 à Dallas… Le staff a préféré laisser Zion Wiliamson au repos, et c’est la 4e fois de la saison qu’il est exempté d’un back-to-back. À ses côtés sur le banc, Brandon Ingram (talon d’Achille), CJ McCollum (cheville) et Trey Murphy III (genou). A eux quatre, ils pèsent pour les deux tiers des points de New Orleans cette saison.

– Une pluie d’absents. Si les Pelicans étaient privés de trois titulaires et de leur 6e homme, les Mavericks devaient composer sans Luka Doncic, Dante Exum et Dereck Lively II. C’est la première fois de la saison que le Slovène manque deux matches de suite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.